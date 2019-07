Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc și-a botezat fetița in acest weekend. Micuța a fost creștinata in biserica pe care a construit-o tatal sau, dupa cum a transmis acesta. Codin Maticiuc, in varsta de 38 de ani, a devenit tata in luna aprilie a acestui an. Actorul a devenit foarte discret cu viața sa personala de cand și-a…

