Fetiță luată de mascați pentru adopție. Asistentul maternal: ''De asta au vrut să adopte un copil!'' Suma fabuloasă oferită de statul american ”Au venit la prima ora, la opt, opt și jumatate. Nici nu ne trezisem. Fetele dormeau. Au intrat peste noi in casa, cu mascați cu tot. Erau sa rupa poarta. Doamna procuror a luat fata taraș și a dat cu ea cu capul. I-au zdronganit capul. Nu se poate face așa ceva cu un copil. Trebuia sa apeleze la un executor. Ei nu au facut treaba asta cum spune legea. Ei nu au apelat la un executor. Au venit cu forța sa ia fata. De trei ori pana acum. Ei niciodata nu au apelat la un executor, cum trebuia. Era sa ii rupa mana fetei, doamna procuror. Au spus ca fetița este bolnava. O minciuna, fata nu a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Mariana Șaramat, asista maternala din Baia de Arama, județul Mehedinți, de unde procurorul și mascații au luat cu forța fetița pe care a crescut-o de la cateva luni, a facut afirmații grave la adresa autoritaților. Ea a declarat, Romania Tv, ca a vrut, de nenumarate ori, sa adopte copilul, dar a…

