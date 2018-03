Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale a transmis, aseara, un comunicat de presa, prin care anunța ca personalul didactic din școli este evaluat anual din punct de vedere medical și psihologic. Precizarile sunt facute in contextul cazului educatoarei din Timișoara care și-a omorat fiica de patru ani, dupa ce…

- Educatoarea din Timisoara, care și-a ucis fiica de 4 ani in baie, s-ar fi drogat inaine sa comita crima. Este una dintre ipotezele luate in calcul de procurori, dupa ce analizele au aratat ca aceasta avea substante halucinogene in sange. In fata anchetatorilor, femeia de 38 de ani a spus ca trebuia…

- La scurt timp dupa ce Oana Net, "educatoarea criminala" din Timisoara a fost arestata, sotul ei a facut declaratii halucinante. Dupa ce toate testele facute pana acum au aratat ca femeia avea discernamant, sotul sustine si el ca nu era nebuna.

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, înecând-o în cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu îsi aminteste cum a reactionat fiica sa în ultimele momente de

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a dezvaluit procurorilor cum s-a petrecut intreaga crima! Detaliile sunt cu adevarat șocante!

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu isi aminteste cum a reactionat fiica sa in ultimele momente de viata si ca a vrut ca ea si fetita sa moara pentru a scapa de situatia tensionata din…

- Femeia si-a recunoscut fapta in fata procurorilor si a povestit ca in dupa-amiaza acelei zile, in jurul orei 17.30, a sosit acasa cu fiica sa de la gradinita, i-a spus micutei ca vrea sa ii faca un dus si apoi sa o duca la bazinul de inot. La un moment dat, atat mama, cat si fetita au intrat in baie,…

- Terifiantul omor caruia i-a cazut victima o fetița de numai patru anișori din Timișoara – inecata in cada de propria mama care, dupa ce i-a luat viața, i-a taiat venele de la ambele incheieturi ale manuțelor -, i-a șocat pana și pe specialiștii care au de-a face cu criminali. Psihologul Cezar Laurențiu…

- Imaginea groazei de care criminaliștii au avut parte atunci cand au intrat in baia unde educatoarea și-a ucis copilul i-a marcat atat de puternic incat unii dintre ei nu și-au putut stapani lacrimile. Lacrimi de durere ii curg acum și femeii, potrivit anchetatorilor, care spun ca aceasta a plans…

- Tribunalul Timis a dispus joi, 15 martie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani prin inecare a primit, joi, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis de judecatorii Tribunalului Timis. "Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 15 martie punerea…

- Educatoarea din Timisoara care, marti seara, si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor. Oana Net, femeia in varsta de 38 de ani din Timisoara care i-a taiat venele fiicei sale, iar apoi a inecat-o in cada,…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. "Mama victimei, in care aceasta a recunoscut…

- Oana Net, mama din Timisoara care si-a omorat fetita in varsta de doar patru anisori, a fost arestata preventiv, joi, de Tribunalul Timis. The post Mama care si-a omorat fetita de patru anisori a fost arestata preventiv appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…

- Procurorii din Timis au facut public, joi, referatul în baza caruia au cerut arestarea educatoarei care si-a ucis fiica de numai patru ani, în cada. Va avertizam ca urmeaza descrierea unor actiuni si circumstante cu puternic impact emotional.

- Reprezentantii de la Medicina Legala Timisoara au anuntat ca in cazul fetitei de patru ani, cauza mortii este asfixiere prin inec. De asemenea, medicii legisti spun ca fetita avea taieturi la maini, insa acestea erau superficiale, doar la nivelul pielii, neajungand la ligamente si la vene. Procurorii…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Educatoarea de 38 de ani din Timisoara care a igrozit o tara intreaga dupa ce si-a ucis fiia de doar 4 anisori, a fost retinuta pentru 24 de ore. Femeia urmeaza sa fie prezentata instantei cu...

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Oana Net, fosta educatoare care si-a inecat fiica in cada si i-a taiat venele, era despartita de tatal fetitei si urmau sa divorteze. Potrivit wowbiz.ro, in ciuda circumstantelor macabre, tatal fetitei a marturisit ca intre mama si fetita exista o relatie foarte buna. „Primul lucru fugea la…

- O educatoare de 38 de ani, Oana Razvana Neț, și-a ucis cu sange rece fiica de patru ani, marți dupa-amiaza. A umplut cada cu apa, i-a spus copilei ca-i face baie, iar cand aceasta a intrat in cada i-a apasat capul in apa, și a privit cum se chinuie, respirand apa, pana ce bulele de oxigen au disparut,…

- Dupa cazul educatoarei din Timisoara, care a socat o tara intreaga pentru ca si-a ucis fiica de 4 ani, Ministerul Educatiei a transmis mai multe precizari cu privire la modalitatea in care se face testarea psihologica a cadrelor didactice. Una dintre acestea se refera la necesitatea anuala a unei astfel…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita în vârsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita de patru ani prin inecare a ajuns, miercuri, in arestul Politiei Timis, pentru 24 de ore, iar joi ar putea fi prezentata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. "Femeia a fost externata in cursul diminetii si…

- Pas nou in ancheta pe care oamenii legii o fac in cazul absolut socant de la Timisoara. Dupa ce, in seara in care copila sa de 4 ani a sfarsit in conditii cumplite, tanara mama a ajuns la spital, odata ce a incercat sa-si curme zilele, in cursul zilei de miercuri femeia acuzata de cumplita fapta a […]…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa, relateaza News.ro.

- Oana Nut, o educatoare de 38 de ani din Timisoara si-a ucis fetita de 4 ani, intr-un mod greu de imaginat: i-a taiat venele de la maini si apoi a inecat-o in cada. Dupa ce a realizat fapta, femeia a sunat la politie, anuntand crima. "Mi-am omorat copilul", a fost anuntul care a ajuns la numarul…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, Oana…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai 4 anișori avea discernamant in momentul comiterii teribilei crime. Este rezultatul partial al expertizei psihiatrice facute medici...

- Un copilaș de numai patru anișori a platit cu viața in razboiul dintre prinții sai care nu se mai voiau unul pe celalalt. Manata de un impuls criminal de neințeles care i-a amorțit orice instinct matern, mama – o educatoare in varsta de 38 de ani -, și-a inecat fetița și apoi, pe cand copila era moarta,…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani a fost stabilizata de medicii de la Spitalul Judetean, unde este internata dupa ce a incercat sa se sinucida cu erbicid, iar in cursul zilei de miercuri va fi transferata la Clinica de Psihiatrie din Timisoara. Crima a avut…

- Femeia de 48 de ani, educatoare la gradinița din Murani, nu mai profesa de cateva saptamani. Ea nu a mai fost testata psihologic din anul 2012, atunci cand, printr-o decizie la nivel național, s-a scos aceasta obligativitate. Educatoarea era angajata la Școala Gimnaziala Pișchia, la gradinița din…

- O femeie de 38 de ani, din Timișoara, și-a ucis fetița de patru ani, apoi a sunat la 112. Polițiștii au gasit-o pe micuța in baie, inecata in cada, cu venele taiate la ambele maini. In timp ce polițiștii faceau cercetari la locul crimei, femeia a inceput sa vomite și a spus ca ar fi ...

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- O crima oribila a avut loc marti seara in Timisoara. O femeie in varsata de 39 de ani si-a ucis cu sange rece fiica in varsta de 4 ani. Potrivit tion.ro, femeia se numeste Oana Net si a fost educatoare.

- Acuzații șocante ies la iveala! S-au jurat cu mana pe inima ca intre ei e o iubire adevarata, chiar daca ea are 60 de ani și el doar 48. Acum ies la lumina detalii șocante despre cei doi!

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica sa vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta, in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, v-a prezentat povestea incredibila de la un centru de copii din Bacau, unde o fata internata acolo si care este muta a fost surprinsa in tandreturi, la parterul cladirii, cu un necunoscut! O angajata A a povestit totul, sub protectia anonimatului. Dar dezvaluirile…

- Marius Cristian Botan este acuzat de omor, dupa ce si-a ucis cu sange rece fosta sotia. In motivarea arestarii preventive se arata faptul ca barbatul a fost extrem de violent. Magistratii au avut in vedere si premeditarea acestei actiuni, demonstrand astfel gradul de pericol social extrem…

- Dupa ce au eliminat varianta crimei pasionale, anchetatorii au ajuns la concluzia ca Anda si Bogdan Maleon s-au sinucis. Insa, alte detalii ies la iveala. Se pare ca femeia suferea cumplit deoarece nu putea avea copii, lucru ce ar fi dus la deznodamantul tragic.

- Copila bolnava de cancer pe care parinții n-au vrut s-o mai lase la tratament este intr-o stare extrem de grava. Dupa ce a stat cinci luni fara s-o vada vreun medic, iar o instanța a decis de urgența ca ea sa fie tratata, fetița a fost adus la Timișoara. Dupa doua saptamani de investigații, doctorii…

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…