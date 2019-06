Fetiță în vârstă de 2 ani transportată la spital cu arsuri grave după ce locuința familiei a luat foc Un copil in varsta de aproximativ 4 ani a suferit arsuri de gradul II pe aproximativ 60% din suprafața corpului in urma unui incendiu care a cuprins casa familiei din localitatea aradeana Pecica. La intervenție au particpat doua autospeciale ale ISU Arad și pompierii voluntari din cadrul SVSU Pecica, plus o ambulanța. Incendiul a fost […] Articolul Fetița in varsta de 2 ani transportata la spital cu arsuri grave dupa ce locuința familiei a luat foc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

