Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei fetițe a fost gasit in riul Tisa, duminica seara. Polițiștii iau in calcul ca fetița decedata sa fie cea disparuta din localitatea Repedea, de vineri, 10 mai, insa doar necropsia și testele ADN vor stabili cu exactitate identitatea ei. Cadavrul fetiței a fost gasit pe malul raului Tisa,…

- Alexandra, o fetita de 2 ani, a fost gasita infometata, dar in viata, langa cadavrele parintilor lor, morti de 9 zile. Copila a fost gasita aproape moarta The post Fetita de 2 ani gasita infometata in casa, langa cadavrele parintilor ei. Alexandra abia se mai putea tine pe picioare (Video) appeared…

- Valentina Rusnac, fetița de 6 ani data disparuta, este cautata de aproximativ 150 de persoane: polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Copila a disparut vineri dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, din fața casei din comuna Repedea, judetul Maramures.

- Valentina Rusnac, o fetița de 6 ani din Repedea, județul Maramureș, este cautata de vineri dupa-amiaza, dupa ce a disparut de acasa. Copila este cautata de polițiști, jadnarmi și voluntari, precum și de un caine de urma. Potrivit unor surse, copila a fost vazuta ultim oara jucandu-se cu sora ei mai…

- Antonia, fetița de doi ani, disparuta din curtea casei, dintr-o comuna a județului Bacau, a fost gasita. In jurul orei 10:00, copila a fost vazuta dormind pe un camp din apropierea locuinței. Mama de 20 de ani a fost cea care a alertat autoritațile cand nu și-a mai gasit fiica acolo unde o lasase nesupravegheata.

- Cadavrul unei femei de 82 de ani din judetul Olt, data disparuta de aproximativ doua saptamani, a fost descoperit plutind pe raul Olt, in apropierea unei foste balastiere din comuna Prundeni, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.Citește…

- TRAGIC… Micuța de doi ani din localitatea vasluiana Fastaci nu a raspuns manevrelor de resuscitare iar medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Copila era crescuta doar de tatal sau, dupa ce mama a abandonat-o la naștere. Tatal a hranit-o in aceasta dimineața, dar imediat fetița a intrat in stop…

- O fetita de 7 ani din comuna Bocsa, data disparuta in dimineata zilei de 7 martie de tatal ei, a fost gasita in gara din Satu Mare. Fetita a fost luata din casa in noaptea de 5 spre 6 martie, la ora 1.00, de matusa ei, cunoscuta cu probleme psihice, care dus-o in judetul vecin. […]