- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Cenei, judetul Timis. La data de 16 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza Municipiului Timișoara. Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Municipiul Timișoara. La data…

- O familie din Timișoara este in culmea disperarii, dupa ce fata lor in varsta de 15 ani a plecat de acasa și nu mai este de gasit pana la ora actuala. Andreea Tunsu in varsta de 15 ani a plecat de la domiciliul sau din Timișoara in urma cu doua zile, in data de 3 ... The post Minora disparuta in Timișoara!…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 61 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. In data de 18 iulie a.c., numita ROȘCA MARIA, ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, splaiul Nicolae Titulescu, iar…

- O femeie din Timișoara este data disparuta de mai multe zile. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla in cautarea sa, dupa ce aceasta a plecat de la domiciliul sau de pe splaiul Nicolae Titulescu, in data de 18 iulie, și nu a mai revenit pana in prezent. Disparuta in varsta de 61 de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 12 ani, disparuta de pe raza comunei Saravale. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 12 ani, din comuna Saravale. La data…

- Un barbat aflat la Timișoara este dat disparut de cateva zile. In varsta de 46 de ani, Constantin Bosincianu a plecat in data de 21 iunie de la un hotel aflat pe strada Lirei din Timișoara și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați și se afla…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 37 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 27 mai a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei femei, de 37 de ani. In…