Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

- In cursul nopții, in urma activitaților de investigație si de cautare, polițiștii au gasit fetița de 7 ani, disparuta in data de 01.11.ac, din Petroșani. Aceasta se afla in incinta unui camin dezafectat din municipiul Vulcan, impreuna cu barbatul cu care a plecat din fața blocului. Din primele verificari…

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

- Fetita de 7 ani, din Petrosani, care plecase de acasa cu o persoana fara adapost in data de 1 noiembrie, a fost gasita, in timpul noptii de miercuri spre joi, in incinta unui camin dezafectat din municipiul Vulcan, impreuna cu cel cu care a plecat. Se pare ca nu a fost victima unui infractiuni.

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in cursul noptii de miercuri spre joi, politistii au gasit, in municipiul Vulcan, fetita care disparuse din Petrosani, dupa ce plecase impreuna cu un barbat dupa pomana de Ziua Mortilor. "In cursul noptii, in urma activitatilor investigative…