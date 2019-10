Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de noua ani care a fost data disparuta ieri, in jurul orei 17:00, in orașul Strașeni, a fost gasita noaptea trecuta de polițiști. Copila a ieșit la un magazin din apropierea autogarii sa cumpere paine și nu s-a mai intors acasa.

- Fetita a fost gasita sambata trecuta in balconul apartamentului in care locuia, alaturi de cațelul ei, undeva in sudul Frantei, scrie a1.ro. Citeste si Femeie gasita cu gatul taiat in propria casa, in Mehedinti. Un suspect a fost dus la audieri Vecinii ingrijorați de starea ei au intrebat-o…

- Clipe de panica pe drumul care leaga judetele Arges si Brasov. Un sofer neatent a trecut pe langa moarte, dupa ce a cazut cu masina intr-o groapa, plina cu bucati din fier. Incidentul a avut loc in zona unui santier.

- O tanara mama de 25 de ani a murit arsa de vie, in incendiul provocat chiar de fostul iubit, dupa ce s-a luptat sa iși salveze fiica de 2 ani. Pentru eroismul ei, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a onorat-o pe femeie post-mortem.

- Fetița de 11 ani, din București, care a disparut in aceeași zi in care olandezul, suspectul din cazul crimei din Dambovița, a venit in Romania, a fost gasita in Brașov.Copila, Roberta maria Magdalena, se afla intr-o localitate din județul Brașov, acolo unde a și fost depistata de oamenii legii.…

- Mihaela-Adriana Fieraru, fetița gasita moarta pe un camp din apropierea localitații Gura Șuții din Dambovița, a fost rapita la doar 350 de metri de casa parinților ei. Principalul suspect in acest caz este un cetațean olandez care a plecat din Romania. Copila ar fi fost urcata intr-o mașina Volkswagen…

- Deznodamant cumplit pentru fetita de 11 ani disparuta vineri pe drumul de la scoala spre casa. Copila, Mihaela Adriana Fieraru a fost gasita moarta duminica dupa amiaza intr-un lan de porumb din apropierea casei. Potrivit anchetatorilor, copila prezinta urme de violenta pe corp. Principalul suspect…