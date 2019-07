Stiri pe aceeasi tema

- Un bunic se afla in masina cu nepotica, in varsta de 6 ani. A tras pe dreapta sa-i cumpere o inghetata. Cand era, insa, in magazin, soferul unui TIR a lovit masina in care era copilul si a intrat intr-o casa. Autoturismul, dupa ce s-a invartit de cateva ori pe loc, a ajuns intr-un sant. Fetita a scapat…

- Accident grav in Bradești, luni, 1 iulie. Un camionagiu a murit, dupa ce a lovit o masina, apoi a intrat in sufrageria unei localnice. In masina lovita se afla o fetita de 7 ani care a fost transportata la spital. Camionagiul a lovit masina stationata, apoi a spart peretele unei case si s-a oprit in…

- TRAGEDIE imensa intr-o familie. O fetița a murit, lovita de mașina condusa chiar de mama sa O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International Tour-Antalya 2019, AVION din…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- O fata de 11 ani din satul Ursoaia, raionul Causeni, a fost lovita mortal de un automobil, in seara zilei de 29 mai. Masina era condusa de un barbat de 53 de ani, un apropiat al familiei. Soferul nu era in stare de ebrietate, transmite IPN.

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.

- Un bebeluș de cinci luni a murit miercuri, 22 mai, dupa ce a ramas inchis intr-o mașina aparținind unei gradinițe din Florida, SUA. Fetița a fost descoperita de mama sa in jurul orel 1:00, dupa ce aceasta a sunat la gradinița respectiva pentru a intreba de fiica sa. Una dintre angajatele gradiniței…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 5.30, la Podul Vinerii, la ieșire din localitatea Huedin. Un autoturism cu volan pe dreapta, care circula pe sensul de mers Oradea – Huedin, a patruns pe sensul opus unde a lovit frontal o masina care circula regulamentar. In urma…