- Fetița de 6 ani disparuta in data de 10 mai din localitatea Repedea, județul Maramureș, a fost descoperita moarta in Ucraina, pe malul raului Tisa, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Maramureș au declarat, miercuri, ca fetița s-a inecat și ca nu exista suspiciuni cu privire la cauza decesului.…

- Fetița de 6 ani disparuta in urma cu mai bine de doua saptamani din Repedea ar putea sa fi fost dusa de ape pana in Ucraina. Autoritațile romane au fost anunțate ca s-a gasit cadavrul unui copil, sub un pod dintr-o localitate din țara vecina. Valentina a disparut din Repedea. La momentul dispariției,…

- Valentina Rusnac a disparut vinerea trecuta din curtea unor vecini unde se juca impreuna cu sora ei mai mica. De atunci toata lumea o cauta, iar familia este disperata! Anchetatorii au gasit bluza purtata de micuța in momentul dispariției in albia raului Repedea, raul spre care s-ar fi indreptat Valentina,…

- Fetița de 6 ani disparuta de patru zile, din localitatea Repedea, județul Maramureș, este cautata inclusiv de Poliția de Frontiera, in condițiile in care raul Tomnatic in care ar fi cazut se varsa in Tisa, care e la granița cu Ucraina, transmite Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramureș,…

- Noi detalii au aparut in cazul Valentinei, fetita de 6 ani din Maramures, care a disparut vineri de acasa. Fetita le-a spus parintilor ca pleaca sa se joace cu copiii, iar de atunci nu se mai stie nimic de ea.

