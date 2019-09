Fetița din Dâmbovița dispărută, găsită moartă. Butoi: Asta e adevărata faţă a Poliţiei "Se confirma ipoteza noastra de lucru. Disparitie cu suspiciuni de omor. Baietii astia din Politie si-au facut treaba. Incep din nou sa se credibilizeze. De fapt, asta e adevarata fata a politiei. Buimaceala asta de pe la Caracal sa o consideram accidentala. Abia acum incepe adevarata munca deoarece se pleaca, dupa preceptul criminalistic, de la victima spre faptuitor. Cadavrul fetitei "va vorbi". Intervine acum regina probei, expertiza medico-legala. Cine sa poata sa o extraga din mediul social si sa o duca in lastarisul unde a fost gasita daca nu persoane care i-au vrut raul? Acum va trebui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

