Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu cu privire la situatia unei fetite de 4 luni, din Alba Iulia, care a decedat in cabinetul medicului de familie. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii si protectia…

- Modificarile la articolul 54 privind separarea carierelor magistratilor din Ordonanta de urgenta 7/2019 trebuie facute de Guvern, nu de Parlament, tinand cont de urgenta lor, apreciaza Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pe legile justitiei. "Cred ca acele modificari trebuie facute…

- Referitor la situația creata privind serviciul de colectare și transport deșeuri la nivelul unor unitați administrativ teritoriale va aducem la cunoștința urmatoarele: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient pentru un Județ Curat a adus la cunoștința instituției noastre prin adresa…

- O fetita de patru luni a murit chiar in cabinetul medicului de familie, in Alba Iulia. Cabinetul se afla chiar la parterul Spitalului de Urgența, dar manevrele de resuscitare s-au dovedit a fi fara folos. Copila a fost adusa la medicul de familie pentru consultație, pentru ca suferea mai multe afecțiuni,…

- O fetita de patru luni a decedat miercuri in incinta cabinetului unui medic de familie din Alba Iulia, situat la parterul sediului in care functioneaza si Ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta, scrie Agerpres.Potrivit primelor informatii primite de autoritati, bebelusul a fost adus la cabinetul…

- Surse medicale au declarat pentru Alba24 ca fetita fusese anterior internata la un spital din Targu Mures. Fetita a murit in cabinetul unui medic de familie din incinta policlinicii Spitalului Judetean din Alba Iulia. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a declarat ca primele informatii arata ca fetita…

- Miercuri, 6 februarie, o fetita in varsta de 3 luni a murit la cabinetul unui medic de familie din Policlinica din Alba Iulia. Potrivit unor surse neoficiale, fetita avea probleme grave de sanatate si a fost adusa de parinti pentru consult, insa nu se stie deocamdata daca decesul s-a produs inainte…

- O fetița in varsta de patru ani și-a salvat mama de la moarte, dupa ce a sunat la numarul de urgența britanic 999 in momentul in care femeia avea convulsii. Vezi galeria foto + 3 + 3 Fetița, pe numele ei Kaitlyn Wright, a spus serviciilor de urgența ca mama ei are probleme și ca trebuie sa aiba grija…