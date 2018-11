Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care a ajuns la spital, medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" spuneau ca este vorba despre un caz de gravitate deosebita, urechea stanga fiind complet mancata, iar la cea dreapta, situatia fiind aproape identica. Ulterior, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si…

- Fetița de un an cu urechile mancate de porc se afla in continuare in stare critica, iar riscul de infecție este major. Micuța este intubata și ventilata mecanic, la reanimarea spitalului Sf. Maria din Iași. Medicii spera ca fetița sa treaca peste momentele extrem de dificile și de abia dupa aceea se…

- Porcul, care nu se afla in cotet, a muscat-o pe fetita de fata si maini. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" spun ca este vorba despre un caz de gravitate deosebita, urechea stanga fiind complet mancata, iar la cea dreapta situatia fiind aproape identica. „Se va interveni chirurgical, se vor…

- O fetita de doar 1 an si o luna a fost adusa de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi dupa ce urechile i-au fost mancate de porcul din gospodarie care a atacat-o. Fetita este din Mogosesti. Ea fusese lasata de parinti in grija fratilor, iar acestia au iesit in curtea casei. Porcul lor a reusit sa scape…

- Femeia care a ajuns zilele trecute la Spitalul „Dr. C.I. Parhon" din Copou in stare extrem de grava dupa ce a baut aproximativ 200 de mililitri de antigel, o cantitate dubla fata de cea minima ce poate comporta risc vital, incepe treptat sa isi revina. Medicii sustin ca au luat deja in considerare sa…

- Aceasta a ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu arsuri de 50- pe suprafata corporala, arsuri de gradele II-III, iar dupa ce a fost evaluata de catre medici a ramas internata in Clinica de Chirurgie Plastica, pe Anestezie si Terapie Intensiva, medicii fiind…

- Pacientul 71 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, pe secția Anestezie și Terapie Intensiva, a murit, vineri, 14 septembrie 2018. Fiul sau este primar in localitatea natala a barbatului decedat. Știrea inițiala Al doilea caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat…

- Al doilea caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat in județul Alba, la un barbat in varsta de 71 de ani, din comuna Farau. Acesta este internat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pe secția Anestezie și Terapie Intensiva. Direcția de Sanatate Publica Alba a primit confirmarea existenței…