- Infectiile provocate de bacteriile rezistente la antibiotice ucid anual aproximativ 33.000 de persoane, doar in Europa, au precizat luni, 5 noiembrie, experti in domeniul sanatatii. Mai mult, ei compara amploarea acestor afectiuni cu cea provocata de totalitatea cazurilor de gripa, tuberculoza si HIV…

- Clipe dramatice la metroul din China. O mama s-a trezit ca fetita ei de doar trei ani a ajuns sub sinele trenului, scrie The Sun. Mama si fiica se aflau pe peronul metroului din Beijing, cand copila a cazut sub sinele trenului. Conform celor aflati la fata locului, femeia era nu isi supraveghea…

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 41% in primul semestru din acest an, la 470 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel din 2005, a apreciat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), transmite Reuters. Reforma fiscală promovată de…

- Eurosport a anunțat pe pagina de Facebook ca Ivonne Ghița s-a stins din viața dupa o lupta crancena cu boala. ”Cu adanca și profunda durere, in aceasta seara, echipa Eurosport și-a luat adio de la colega și prietena Ivonne Ghița. Boala a invins și Ivonne s-a stins din viața. Din 2004 alaturi de noi,…

- Un milion de musulmani se afla in prezent in tabere de internare chinezești, conform unei estimari facute de oficiali ONU și SUA. Foști prizonieri, majoritatea uiguri, o minoritate etnica musulmana, au povestit reporterilor despre procesul de indoctrinare la care au fost supuși, scriu cei de la The…

- Situatia lui Michael Schumacher pare sa nu fie asa de buna precum s-a spus in urma cu putin timp, cand unul dintre cei mai apropiati prieteni ai fostului pilot, Jean Todt, a spus ca Schumacher s-a trezit din coma si vrea sa nu mai apara in fata publicului.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O SAPTAMANA LA ALTA LUNGA VARA FIERBINTE A OFENSIVELOR SINDICALE UNDE VA DUCE "REACTIA IN LANT“ DECLANSATA DE MINERI Sl PRELUATA DE MECANICI? In ciuda apelului... inciudat al brasovenilor..: GREVA TOTALA NU ESTE NICI GENERALA. UN…