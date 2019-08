Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist care circula pe sensul de mers Arad - Deva a pierdut controlul directiei din cauza vitezei si a intrat in coliziune frontala cu un tir. Accidentul s-a produs pe DN7, intre Arad și Deva. Din primele informații, tirul se afla in afara parții carosabile, iar motocicleta este distrusa…

- Cea de-a XLVII-a ediție a manifestarii cultural-patriotice și religioase „Intalnirea moților cu istoria” se va desfașura in acest sfarșit de saptamana in localitatea Dupapiatra, comuna Buceș din județul Hunedoara, acest eveniment fiind organizat in scopul de a omagia lupta eroica a localnicilor de aici…

- Incident șocant pe un stadion din localitatea Faget din județul Timiș. O persoana a fost injunghiata mortal, iar cealalta a ajuns la spital cu rani grave. Cele doua persoane erau soț și soție și alergau pe stadionul din localitate.

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 9:30, în mai multe localitati din judetele Alba, Mures, Harghita si Sibiu, dar si în zonele de munte aferente, se vor semnala intensificari ale vântului, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din Hațeg, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 687 A, joi, dimineața, in afara orasului Hateg, pe sensul Hașdat – Hațeg, nu a adaptat viteza de deplasare intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune …

- Patru trenuri de calatori staționeaza in trei gari din județul Timiș, sambata, dupa ce circulația feroviara a fost oprita intre localitațile Racoș și Topolovaț din cauza unui tren de marfa care a rupt linia de contact. Nu este cunoscut inca numarul calatorilor, transmite MEDIAFAX.Purtatorul…

- In fiecare an, din 1983, pe 25 mai este marcata Ziua internationala a copiilor disparuti. Ea coincide cu Ziua nationala a copiilor disparuti din SUA, propusa de fostul presedinte american Ronald Reagan in 1983. Data de 25 mai nu este deloc intamplatoare, ea aducand aminte de faimosul caz al baiatului…