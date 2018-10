Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a reacționat imediat dupa ce au aparut din nou știri false conform carora ar fi incetat din viața. In luna iunie a acestui an au aparut informații false prin care se anunța ca prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir ar fi incetat din viața . Vedeta a reacționat imediat. Acum, Teo Trandafir…

- Familia romancei Andreea Celea, care a murit in condiții misterioase in Republica Dominicana, a dat publicitații un comunicat. Andreea Celea a murit in condiții tragice in Republica Dominicana . Familia tinerei a dat publicitații un comunicat in care vorbește despre tragedia prin care a trecut. „In…

- Diana Bișinicu și-a insoțit fiica in prima sa zi la gradinița din acest an. Riana este in ultimul an la gradinița. Cantareața Diana Bișinicu este mamica unei fetițe adorabile, care se numește Riana , din mariajul pe care il are cu Catalin Andrieș . Luni, 3 septembrie, Diana Bișinicu și-a dus fetița…

- In weekend, Alex Velea și Antonia au fost nași. cei doi au aratat foarte bine puși la patru ace, insa ținuta Antoniei a fost cea comentata de fani. Weekend plin pentru Antonia și iubitul ei, muzicianul Alex Velea. Cei doi au fost nași la nunta artistului rashow, care s-a casatorit cu iubita lui, Sorina.…

- Dragoș Patraru a anunțat ca elibereaza locul pe care l-a amenajat la TVR, acolo unde a realizat emisiunea Starea Nației. Prezentatorul Dragoș Patraru a incheiat colaborarea cu postul public de televiziune , acolo unde realiza emisiunea Starea Nației. El a semnat cu un nou post TV pentru „Starea Nației”…

- Mihaela Borcea este astazi o femeie de afaceri de succes, insa fosta consoarta a lui Cristi Borcea și-a dorit foarte mult sa urmeze medicina. Mihaela Borcea a reușit sa construiasca afaceri de succes, ocupandu-se chiar și de firmele fostului ei soț, Cristi Borcea. Cu toate ca are un fler deosebit atunci…

- Adelina Pestrițu se externeaza luni, 6 august. Vedeta este foarte fericita ca iși duce fetița nou-nascuta acasa. Fosta vedeta de televiziune Adelina Pestrițu a devenit mamica pentru prima oara vineri, 3 august 2018 . Bruneta a adus pe lume o fetița, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care…