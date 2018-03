Stiri pe aceeasi tema

- Crima socanta in urma cu putin timp. O mama si-a ucis fetita in varsta de numai patru ani, a inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini. O fetita de patru ani a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 14 ani disparuta din municipiul Timișoara. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unei minore de 14 ani, din municipiul Timișoara, judetul Timis. La data de 03 martie a.c., in…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Mamicile Mai Tari ca Google (MMTCG) vor juca un meci de handbal care se va disputa la Timișoara. Nu orice meci, ci unul caritabil, pentru Mariuca, o fetița bolnava de leucemie, care are nevoie de un transplant medular ce se va realiza peste hotare.

- Petronela, fata de opt ani din Bohotin bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat tratamentul, s-a stins din viața.Micuța a fost condusa pe ultimul drum de cațiva oameni care o cunoșteau și care au fost devastați de povestea ei.Prin frig și zapada, oamenii au condus-o pe fetița cu capul in pamant.…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetița de 8 ani din Raducaneni careia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela, a carui caz a fost prezentat in cazul emisiunii „Acces Direct”, fusese diagnosticata cu cancer renal. Parinții ei, insa, au refuzat sa o trateze, considerand ca tratamentul nu este…

- Maria are puțin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o școala din județul Timiș, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Fetița a venit pe lume cu mai multe afecțiuni grave, printre care și imunodeficiența severa, o boala genetica…

- Banatenii cu suflet mare care doresc sa ajute o fetita de numai 9 luni, internata la Spitalul „Luis Turcanu” din Timisoara, o pot face donand sange, indiferent de grupa. Potrivit apelului de pe grupul Mamici din Arad, spitalul la care este internata micuta se confrunta cu o lipsa de sange, astfel incat…

- Concursul este unul de programare, in care echipe formate din elevi se angreneaza in competiții care au loc pe Stația Spațiala Internaționala, cu sfere programate de pe Pamant. Zero Robotics este un concurs de programare pentru elevii de liceu, organizat de Institutul Tehnologic din Massachusetts…

- Au inceput ziua cu stangul. Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, in aceasta dimineata, au ajuns sa fie blocati in Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Pasagerii trebuia sa urce intr-o aeronava Ryan Air programata sa decoleze la ora 07.15. Dupa ce s-au facut…

- Mii de pakistanezi au manifestat joi pentru a cere sa se faca dreptate in cazul unei fetite de 8 ani care a fost violata, omorata si apoi aruncata la gunoi, relateaza agentia DPA. Tineri din scoli, colegii si universitati s-au alaturat unor militanti ai societatii civile si avocati la protestele…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca vrea sa amenajeze patru benzi de circulație pe strazile Cluj și Arieș, din care una va fi speciala pentru mijloacele de transport in comun. Nu este prima data cand se incearca așa ceva la Timișoara, dar primarul Nicolae Robu crede ca acum șoferii vor respecta…

- Barbatul in varsta de 20 de ani, din Irak, a avut depusa o solicitare pentru obținerea azilului pe teritoriul Romaniei, insa la sfarșitul lui 2017 a renunțat la ea. El a fost depistat de cei de la Imigrari, in cadrul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a cetațenilor straini,…

- Aicha are nevoie de ajutor in continuare, și in 2018. O cunoașteți deja din „paginile” Tionului. Este o fetița de 9 ani, din Timișoara, care lupta de mult timp sa mearga și sa vorbeasca. Aicha a facut progrese in urma terapiilor, tratamente costisitoare. Ați fost alaturi de ea și puteți fi alaturi de…

- Episodul din lift a lasat rani adanci in sufletul baiatului de noua ani. Este in stare de soc, se teme sa mai iasa singur din casa si ii roaga pe parinti sa incuie usa chiar si cand duc gunoiul la ghena. Barbatul a povestit ca baiatul se simte vinovat ca nu a putut opri abuzurile la care a fost supusa…

- Robotul daVinci va fi folosit in premiera, in Romania, in chirurgia pediatrica, la Timisoara, pentru chirurgia malformatiilor renale, digestive, genitale, ale sistemului respirator sau cea oncologica. Aparatul a costat 2,4 milioane de euro si face parte dintr-un proiect, transmite News.ro . Primele…

- Un autoturism s-a transformat intr-un morman de fiare, vineri, pe DN58 B intre Ghertenis si Berzovia. Pompierii militari au anuntat ca pentru stingerea incendiului a fost trimisa o autospeciala de la Resita. “Nu au fost persoane ranite, conducatorul auto a observat ca iesea fum de sub capota si a oprit…

- Laura Cosoi a inceput cu dreptul anul 2018. Revelionul a prins-o departe de Romania, pe taramuri indepartate și calde, in Dubai, locul in care vedeta a petrecut alaturi de soțul sau, Cosmin Curticapean, și in care și-a sarbatorit cea de-a 36-a aniversare. Mai mult, chiar de ziua sa de naștere, Laura…

- Marian Curec (40 de ani), minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul Minei Livezeni, a murit intr-un spital din Timisoara, unde fusese adus in urma starii grave in care se afla. Accidentul de munca petrecut in mina Livezeni la circa 300 de metri sub pamant, iar salvatorii minieri…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa…

- Imagini incredibile au fost surprinse ieri pe strazile din Iasi • O femeie tipa ca in gura de sarpe dupa ce fostul ei prieten i-a smuls din brate copila de doar doi ani • Femeia a ingenunchiat de durere si a fost obligata de lege sa cedeze • Povestea a inceput in urma cu mai [...]

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- A devenit mama la 13 ani, in urma unui viol, pe care l-a ascuns de frica si de rusine. O copila din Baia Mare a nascut, in prag de Craciun, acasa. Si ea, si bebelusul sunt in spital acum. Nu se vor desparti, pentru ca baiatul va creste in familie, alaturi de bunici, in timp ce mama lui se va intoarce…

- Prima imagine cu sora Deliei dupa ce a nascut. Și-a luat fetița in brațe, iar artista a surprins cel mai emoționant moment. Aceasta a facut public pe contul de socializare. Sora Deliei, Ioana Matache, a nascut a doua zi de Craciun, o fetița perfect sanatoasa, prin cezariana. Delia, care a filmat intregul…

- M-a tulburat pana la lacrima care nu poate fi ostoita „Fetița cu chibrituri”, povestirea danezului Hans Christian Andersen. Știu ca știți despre ce este vorba… Dar… Pe un ger cumplit, o fetița napastuita de soarta iese in strada, imbracata ca un Chandala al ființarii, cum ar zice Nietzsche. Nu poate…

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a mai reușit sa franeze, insa familia fetei are o cu totul alta varianta. Aceasta spune ca eleva de 13…