- O fetita in varsta de trei ani este numita „eroina“ de politia din California dupa ce l-a ingrijit timp de trei zile pe fratiorul ei de doar doua luni, dupa ce o cearta conjugala a dus la moartea ambilor parinti.

- Ionut Radu a fost ales cel mai bun om al invinsilor in derbyul genovez de Gazzetta dello Sport: „Probabil ca Inter il are deja pe urmasul lui Handanovici". Sampdoria a invins Genoa, scor 2-0. Portarul roman se remarca chiar si cand Genoa pierde. In derbyul cu Sampdoria, portarul roman a fost iar cel…

- Este soarta tragica a unei femei pe nume Sandra McCurry, din Belfast, Irlanda. De-a lungul anilor, și-a pierdut, pe rand, soțul, fratele și fiul, toți trei alegand sa-și puna capat zilelor.

- Sandra McCurry, din Belfast, Irlanda, s-a refugiat in munca dupa ce și-a pierdut membrii familiei. Acum 17 ani, soțul ei, Raymond, s-a sinucis, apoi fratele ei, David, și, acum doi ani, fiul ei in varsta de 28 de ani. Fiul cel mare al femeii, Andrew, 35 de ani, povestește ca mama lui s-a chinuit mulți…

- Mihai Radoi se afla internat in spital inca din luna februarie, dupa ce a cazut de la etajul blocului in care locuia, fiind vehiculata in spatiul public informatia potrivit careia acesta a vrut sa se sinucida. Fratele lui Mirel Radoi, in STARE GRAVA. Motivul pentru care a incercat sa se sinucida.…

- Drama fetiței in varsta de 11 ani a readus in atenție discuțiile din Argentina privind legea avorturilor, care permite ca intreruperea de sarcina sa fie facuta pana la 14 saptamani. Fata, care a fost violata de bunicul ei, nu și-a dorit sa devina mama de la o varsta la care celelalte fetițe inca se…

- O scena cutremuratoare a avut loc pe 26 ianuarie intr-un mall din China. Un barbat in jurul varstei de 30 de ani a aparut la balustrada de la etajul trei al unui mall și a aruncat o fata. Dupa ce a vazut cum a cazut copilul, barbatul a escaladat balustrada. S-a certat cateva momente cu cei care incercau,…

- Intr-o maternitate din Botosani, un bebelus avortat a refuzat sa moara. Fetita a mai trait timp de 10 ore dupa interventie. Mama si-a dorit sa intrerupa sarcina la 23 de saptamani din cauza unei malformatii genetice. Dupa interventie, fetita a supravietuit, dar mama s-a impotrivit manevrelor de reanimare.…