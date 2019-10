Stiri pe aceeasi tema

- Johannes Visscher, olandezul de 47 de ani care a ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani, din comuna Gura Șuții, iar trei zile mai tarziu s-a sinucis avea o casa in localitatea Beers. Jurnalistul Libertatea, Maria Andrieș, a ajuns in locul in care locuia Johannes Visscher și a vorbit cu…

- Johannes V este banuit ca a mai ucis o alta fetița inainte de a parasi definitiv teritoriul Romaniei.Johannes V, care inițial a fost confundat cu un jurnalist din „Țara lalelelor”, este suspectat ca mai comis o crima in Romania, scrie Cancan. Potrivit unor surse din mediul judiciar, anchetatorii nu…

- Sfirsitul de saptamina trecut a fost unul marcat de tragedii. Conform informatiilor oferite de angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean Neamt, o fetitta de doar 3 luni a suferit un stop cardio-respirator si nu a mai putut fi salvata, iar un baiat de doi ani a baut accidental diluant, fiind transportat…

- Imaginile socante inregistrate de camerele de luat vederi din gara in care fetita de numai trei ani si mama ei asteptau sa vina trenul arata cum un individ se apropie de ele si ii fura copila in timp ce mama ei adormise alaturi de fiica sa.

- Tragedie seara trecuta, pe șoselele din vestul țarii. O fetița in varsta de 4 ani și-a pierdut viața intr-un accident mortal care a avut loc in localitatea Vinga, pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Fetița a fost lasata supravegheata pe drumul național și a fost lovita din plin de un autoturism condus…

- O fetita de 10 ani a decedat marti dupa-amiaza, inecata in raul Tarnava din municipiul Medias, a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Crinu Vasile Scridon, potrivit AGERPRES.Citește și: ALDE AMENINȚA cu ruperea coaliției de guvernare: Vom pune in discuție viitorul coaliției…

- O romanca a fost asasinata la comanda in Spania. Este descoperirea șocanta a anchetatorilor dupa crima care a avut loc in noiembrie anul trecut in orașul Zaragoza. O manușa pierduta de cel care a impușcat-o pe romanca a dus la descoperirea faptașilor. Criminalul și ceilalți suspecți au fost arestați…