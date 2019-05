Fetiță de doi ani, rănită în accident! Un elicopter SMURD a intervenit de urgență

Un accident grav a avut loc joi, in comuna Țanțareni. Trei persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Gorj, ambulanțe, dar și un elicopter SMURD, care a aterizat pe carosabil. „Din cercetarile efectuate la fața locului s-a constatat faptul ca un tanar de 26 de ani, din comuna Țanțareni, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79 Țanțareni, din directia Filiași catre Targu-Jiu, incercand sa evite o motocicleta care i-a ieșit in fața de pe partea dreapta a direcției de mers, a lovit din spate un autoturism,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

