- Curtea de Apel Iasi a decis, prin decizie definitiva, sa condamne la 12 ani de inchisoare un barbat din satul Doroscani care a fost gasit vinovat de omor. Adrian Vartic este deja incarcerat si, potrivit sentintei, va trebui sa achite si daune de 50.000 de lei catre cei cinci copii ai sai, toti conceputi…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Maramureș a deschis o ancheta dupa aparitia videoclipului pro-PSD in care canta doi copii si verifica daca a existat acordul parintilor.

- O romanca a ajuns in arestul poliției din Suceava dupa ce autoritațile suedeze au emis mandat internațional pe numele ei, acuzand-o ca și-a rapit propria fiica. Raluca Iacobeț, din Sibiu, l-a parasit pe partenerul sau din Suedia, a luat-o pe fiica sa de cinci ani și s-a intors in Romania. Barbatul a…

- Autoritatile suedeze au emis in luna martie un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, o femeie originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de 5 ani si ar fi adus-o in Romania. Femeia a fost prinsa de politistii suceveni in momentul in care se afla intr-o vizita la Manastirea…

- Filmul "Inima albastra" regizat de Violeta Birla, o fosta beneficiara a sistemului de protectie al copilului, cu actrita Maia Morgenstern in rol principal, va avea premiera in Romania, joi, la Focsani, a informat Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea. "DGASPC…

- Cazul copiilor și al batranilor de la trei centre sociale din Gorj, care au primit medicamente psihotrope fara rețeta și fara recomandare medicala, este cercetat de Avocatul Poporului, care anunța ca s-a sesizat din oficiu, scrie Mediafax.Autosesizarea Avocatului Poporului s-a produs dupa…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu s-a autosesizat si incepe luni o ancheta, pentru a lamuri imprejurarile in care un baietel de patru ani a fost lovit vineri dupa-amiaza de remorca unui tractor, care s-a rasturnat peste el, in localitatea Cisnadioara.…