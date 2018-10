Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar in care un barbat a carui sotie era plecata in Italia si in grija caruia a ramas o fetita de opt ani a torturat-o pe copila pentru ca a intarziat la masa.

- Liderii liberalilor din judetele Caras- Severin, Arad, Hunedoara si Timis semneaza, sambata, la Timisoara, o rezolutie care cuprinde principalele proiecte de infrasctructura care vor fi sustinute de PNL, in momentul in care va ajunge la guvernare.

- Nu mai puțin de 44 de operații a suferit micuța Kassandra, in varsta de doar 12 ani, fetița pe care fostul international Iosif Rotariu și soția lui, Dana, au adoptat-o. Practic, i-au salvat viața. (Super oferta de angajare) Bunica micuței a supus-o unor chinuri inimaginabile, pana la vasta de patru…

- In primele sase luni s-au produs 28 de incendii de padure, in timp ce anul trecut, in acelasi interval de timp, s-au inregistrat 199 de incendii in padurile proprietatea publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, scrie economica.net . In urma acestor incendii, au fost…

- Un caz din judetul Timis in care trei oameni au murit intoxicati intr-o fantana, dar si un caz din Caras – Severin in care trei oameni au murit intoxicati intr-o cisterna arata cat de periculoase sunt aceste cazuri.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat in timpul unei intalniri cu sustinatorii sai in statul Pennsylvania ca a ajuns cu 15 minute mai devreme la intalnirea cu Regina Elizabeta si a contrazis stirile „false si dezgustatoare” conform carora el a intarziat, scrie Politico. „Am aterizat si ma…