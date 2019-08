Fetiță de 8 ani, dispărută în râul Moldova, căutată de scafandri Scafandrii din cadrul ISU Iasi vor incepe, sambata dimineata, la ora 10,00, cautarile unei fetite de 8 ani care s-ar fi inecat, vineri seara, in raul Moldova, in apropierea municipiului Roman.



Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca scafandrii nemteni sunt plecati in misiune la Constanta si de aceea s-a apelat la colegii din Iasi. Vezi și: Voltaj, piesa in memoria Alexandrei. Calin Goia: Toți am greșit fața de ea Doua fetițe luate de curentul apei Doua fetițe luate de curentul apei



Potrivit sursei citate, fetita in varsta de 8 ani a intrat in raul Moldova alaturi de verisoara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

