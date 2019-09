Fetiță de 8 ani, căutată cu disperare. Se cere ajutorul buzoienilor In seara aceasta, polițiștii buzoieni au fost sesizati de disparitia unui copil de 8 ani. La data de 13 septembrie a.c.,in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, PLOSCARU NICOLETA , de 8 ani si 10 luni, din comuna Bisoca, sat Recea, județul Buzau , a plecat in jurul orei 17.00 de la domiciliu catre o locație situata la aproximativ 500 de metri de domiciliu si nu a revenit. Semnalmente: inalțime 120 cm, greutate 30 kg, par șaten, prins in coada, ochi caprui, ten deschis, fața ovala. Imbracaminte: tricou de culoare alb, pantaloni negri lungi tip colant si pantofi… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

