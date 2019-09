Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unei femei decedate a fost gasit la marginea unei culturi de vita de vie din localitatea teleormaneana Tecuci, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman. Potrivit sursei...

- O fetița in varsta de șase ani din India a fost violata și ucisa de frații ei mai mari. Mama acestora i-a ajutat sa ascunda cadavrul. Tragedia a avut loc in Uttar Pradesh, India. fetița a fost violata de cei doi frați mai mari ai ei, in varsta de 12, și respectiv 15 ani. Potrivit cotidianului The New…

- O fetița in varsta de 11 ani din Spania a fost salvata de abuzurile fizice ale mamei sale grație unui desen care a ajuns pe mana profesorilor ei de la școala. Profesoarele fetiței din orașul spaniol Marbella au intrat in alerta dupa ce micuța a facut un desen care le-a atras imediat atenția. In desenul…

- FOTO – Observator.tv Tanarul de 17 ani, acuzat de violarea si uciderea Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, de Tribunalul Maramures, acesta recunoscand ca este vinovat de comiterea faptelor, transmite Mediafax. Reprezentantii Tribunalului Maramures…

- Ana, o fata de 13 ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Doi colegi de clasa au așteptat-o, au dus-o intr-o cladire parasita din localitatea lor natala. Aici au batut-o crunt, au violat-o și apoi au omorat-o cu ajutorul unei bucați de beton pe care au gasit-o la locul faptei.

- Trupul neinsufletit al fetitei de sase ani a fost scos la suprafata dintr-un lac, la 20 de kilometri de Nicosia. Copila, al carei tata este roman, a fost omorata impreuna cu mama ei, de origine filipineza. Dupa doua luni de cautari, ancheta in cazul criminalului in serie din Cipru a ajuns la final.…