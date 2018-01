Stiri pe aceeasi tema

- O copila de 7 ani, din judetul Galati, a fost batuta cu bestialitate de catre tatal sau, care a lovit-o in mod repetat cu o coada de topor in abdomen. Fata a ajuns in stare extrem de grava la spital, unde medicii au fost nevoiti sa-i scoata splina, astfel ca fata va ramane internata circa 50 de zile.…

- Barbatul taiase porcul si, fara niciun motiv, a inceput sa o loveasca pe fetita cu coada unui topor cu care transa animalul, pana cand copila nu a mai miscat. Minora va avea nevoie de mai multe luni pentru a-si reveni, iar procurorii au concluzionat ca leziunile suferite de fetita i-au pus in pericol…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur, alaturi de cei trei copii ai lor, de Craciun. Artista a postat pe contul de socilizare, prima imagine in formula completa, dupa ce au adoptat o fetița. Dana Nalbaru și Dragos Bucur au acum trei copii, dupa ce aceștia au adoptat o fetița. Actorul a confirmat acest lucru,…

- Un accident cumplit a avut loc in uma cu puțin timp in județul Timiș. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost grav ranite. Un bebeluș de 4 luni a fost grav ranit, la fel și o fetița de aproximativ 10 ani, dar și […] Articolul Accident cumplit…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat pentru AGERPRES ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un…

- Un elev de 12 ani, care se pare ca abia iesise de la scoala, s-a grabit sa ajunga acasa si a traversat fara sa se asigure fiind lovit de o masina. Copilul a fost ranit la unul dintre picioare si a fost transportat la Spitalul de Copii din Galati pentru investigatii si tratament. "Un conducator auto,…

- Fetita de opt ani din judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a ajuns, marti dimineata, la Spitalul de Copii din Timisoara, dar nu poate beneficia de transplant de celule stem, deocamdata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Parintii fetitei pun in aplicare decizia instantei dupa aproape doua saptamani. Fetita a fost transportata la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara insotita de mama si de un asistent medical.

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…

- Criza de imunoglobulina a ajuns si la Iasi, in momentul de fata, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, stocul din farmacie fiind inexistent. „La ora actuala, stocul este zero, acum o luna exista un minim necesar, insa care s-a terminat. Cand a fost anuntata criza la nivel de tara, spitalul inca…

- Doi copii din orasul ialomitean Cazanesti se zbat intre viata si moarte la spital, dupa ce au fost diagnosticati cu rujeola. Boala contagioasa i-a afectat grav pe cei doi micuti: unul de un an si patru luni, celalalt de 4 ani. Directia de Sanatate Publica din Ialomita a anuntat ca niciunul dintre ei…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeseana Costesti, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, este vorba de o fetita care a fost transportata…

- O fetita de zece ani din Colorado, SUA, s-a spânzurat dupa ce un coleg din scoala unde învata a postat un videoclip compromitator cu ea. Pe filmare, micuta era agresata de o alta fata, cu care era în aceeasi clasa. Ashawnty Davis, eleva în clasa a cincea la…

- O fetita de numai sapte ani a ajuns la spitalul din Resita in urma unui incident nefericit. Mama fetitei a sunat la 112 solicitand interventia rapida a medicilor dupa ce, sustine ea, fiul ei a varsat o oala cu apa fiarta pe fiica de sapte ani. O ambulanta a preluat-o pe fetita si a transportat-o la…

- Fetita in varsta de trei ani care saptamana trecuta a cazut de la etajul III al blocului in care locuia, pe bulevardul Chimiei, a iesit din coma, devenind constienta. Medicii din Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" unde aceasta se afla internata, spun ca…

- O femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite in plin in timp ce traversau o strada din Aiud, pe trecerea de pietoni. Potrivit news.ro, in urma impactului foarte violent femeia a decedat, iar fetita a fost ranita grav suferind mai multe fracturi.…

- UPDATE ORA 17.54 Spitalul Orașenesc Sighetu Marmației a preluat 17 victime ale accidentului produs luni, pe DJ 186, intre localitațile Oncești și Vadu Izei, doua dintre acestea fiind in stare grava, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Maramureș, Oana Alexa Gonczi. *…

- „Evolutia in acest moment este incerta, fiind un pacient instabil hemodinamic. Copilul are traumatism cranio-cerebral sever cu fractura de baza de craniu, contuzie pulmonara, contuzie abdominala si fracturi la membrul superior stang. Cand a ajuns la noi i s-a facut computer tomograf, a fost consultata…

- O fetita de 2 ani din Iasi se zbate între viata si moarte dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului în care locuia. Lasata nesupravegheata de parinti, a spart geamul si a cazut noua metri în gol. S-a prabusit pe trotuarul din beton. Tragedia s-a petrecut sub ochii…

- Circulau regulamentar in momentul in care autoturismul a fost lovit din spate de un altul care mergea cu o viteza mult prea mare. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere. Va avertizez, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Trei bebeluși infometați de bona in Ialomița au ajuns in stare grava la spital, dupa ce nu ar fi fost hraniți de cea care era responsabila sa aiba grija de ei. Potrivit medicilor, micuții sufereau de anemie severa pentru ca aveau jumatate din greutatea normala pentru varsta lor. Bona, o femeie de 30…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta seara in județul Galați pe DN25, intre doua mașini și o caruța. Din cele cinci persoane implicate in incident, trei se afla in stare grava, iar doua dintre acestea au decedat.

- Inca o tragedie romaneasca pe strazile din Italia. O femeie a murit pe loc o fetita de 5 ani este in stare grava, dupa un impact groaznic intre un Mercedes si un Fiat Punto. Alte sapte...

- Un copil de un an si unsprezece luni din judetul Gorj a fost adus cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala, dupa ce a alunecat si a cazut intr-o oala cu ciorba fierbinte. Copilul este in stare grava, prezentand arsuri pe fese, coapse si trunchi. „E o arsura tipica…

- Doi copii, de 14 si 17 ani, au murit pe loc intr-un groaznic accident ce s-a produs ieri seara, pe o strada din localitatea italiana Palosco, provincia Bergamo. Alti trei conationali, care se aflau in...

- Un barbat de 49 ani, paznic la o societate comerciala din Tecuci, a ajuns, marți, in stare grava la Spitalul Municipal din localitate, de unde a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgența din Galați, dupa ce a fost atacat și mușcat de caini.

- Cele trei victime au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" si, dupa consultatie, au fost internate in clinicile de profil. Astfel, un barbat de 28 de ani, lovit cu manerul de la coasa si cu coada de topor, a ajuns in UPU cu capul spart si cu rani la…

- O fetița de 12 ani a fost protagonista unei intamplari incredibile in Etiopia. Trei lei au salvat o fetița etiopiana de 12 ani, pe care un grup de barbați o rapisera pentru a o forța sa se casatoreasca.

- Politistii ieseni au demarat o ancheta, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiu, a ajuns in stare grava la spital, cu lovituri de topor la cap. Barbatul ar fi fost victima unei batai care a avut loc in centrul Iasului, el fiind lovit in cap cu un topor, dezechilibrandu-se si cazand…

- O familie din comuna Gârcina, județul Neamț, a ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț dupa ce s-au intoxicat involuntar cu etilenglicol (antigel) – informeaza un comunicat al UPU SJU Piatra-Neamț.

- Elevul de 14 ani care l-a batut pe colegul de 13 ani este cunoscut pentru agresivitate. Cristian, elev in clasa a VII-a, se afla in stare grava la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala si va fi operat la cap.

- Cinci persoane, printre care doi copii, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, in municipiul Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, capitan Ciprian Sfreja. Accidentul s-a produs pe strada Carpatilor, in jurul orei 8,00,…

- Accidentul s-a produs pe strada Carpatilor, in jurul orei 8,00. In urma accidentului au rezultat cinci victime, trei adulti si doi copii, iar a sasea persoana, mama unuia dintre copii, care a ajuns la fata locului, a suferit un atac de panica. Unul dintre copii este in stare grava si urmeaza…

- O fetița de 9 ani din comuna gorjeana Stejari, a ajuns la spital dupa ce a fost batuta de mama ei cu batatorul de covoare. Direcția Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Gorj, Romania s-a sesizat și a preluat in grija cei patru copii ai femeii.

- Patru adulti au murit, sambata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, in comuna Cornul Luncii, dupa ce doua masini s-au ciocnit. A fost activat Planul Rosiu de interventie, acordandu-se primul ajutor pentru un alt adult si trei copii.

- UPDATE Ionuț Epureanu, purtator de cuvant al IPJ Suceava, a relatat, la Antena 3, ca cele doua mașini s-au ciocnit frontal. El a amintit ca in aceeași zona, in urma cu o saptamana, alte doua persoane au murit in urma unui accident.UPDATE Raed Arafat anunța, la Antena 3, ca elicopterul SMURD…

- DE NECREZUT Un batran din comuna Gagesti, de 78 de ani, se zbate intre viata si moarte la spitalul din Barlad, dupa ce, pe 6 octombrie, a cazut din nucul in care se urcase sa-l scuture! Are policontuzii multiple, prin cadere de la circa 5 metri, cu multiple fracturi, fiind internat la spitalul din Barlad,…