Stiri pe aceeasi tema

- Un grav incident s-a petrecut joi seara, 20 iunie, in localitatea Poienile de Sub Munte, judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita care era pasagera in masina urmarita.

- Un fost polițist din județul Timiș, președinte al filialei USR Traian Vuia, a fost amendat, astazi, de oamenii legii, dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj care a fost nevoit sa-l urmareasca in trafic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de un autoturism care apartine unei ,,Scoli de Soferi,,. Accidentul a avut loc cu putin timp in urma, iar din fericire minora ranita se afla in afara oricarui pericol. Autoturismul nu era condus de un cursant, ci de un barbat in varsta de 49 ani,…

- Barbatul, care a muscat de deget un politist si a refuzat sa treaca testul la alcoolemie va comparea pe banca acuzatilor pentru trei capete de acuzare, inclusiv: violenta savarsita asupra unei persoane cu functie de raspundere, huliganism si refuzul, impotrivirea si eschivarea de la testarea alcooscopica,…

- Astazi dimineata, in jurul orei 6,30, o autospeciala de politie s-a rasturnat pe linia de tramvai, in spatele hotelului Prahova, in urma impactului cu un alt autoturism. In masina de politie se afla doar soferul acesteia, in timpul serviciului, circuland fara semnale acustice si luminoase in functiune. Din…

- Un agent de la Politia Locala Iasi a fost lovit joi dimineata de soferul unui BMW care a refuzat sa se legitimeze. Conform primelor informatii, BMW-ul stationa neregulamentar in zona Casei de Cultura a Studentilor din Iasi. Un politist local i-a cerut conducatorului auto actele la control. Acesta a…

- O fetita romanca de 2 ani a fost calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania. Copila a murit la scurta vreme dupa impact, in spital, acolo unde mama ei a apucat sa o duca in stare critica. Accidentul a avut loc sambata, pe un drum de langa casa […] The post Fetita romanca…