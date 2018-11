Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in cursul noptii de miercuri spre joi, politistii au gasit, in municipiul Vulcan, fetita care disparuse din Petrosani, dupa ce plecase impreuna cu un barbat dupa pomana de Ziua Mortilor. "In cursul noptii, in urma activitatilor investigative…

- O fetita de 7 ani, din municipiul Petrosani, este cautata de politisti dupa ce tatal minorei a reclamat faptul ca aceasta a plecat de acasa, in urma cu sase zile, impreuna cu un barbat de 44 ani, pentru a primi alimente de pomana cu ocazia Zilei Mortilor, care este marcata pe 1 noiembrie, in fiecare…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Secției 4 Prundeni și Poliției municipale Dragașani au efectuat verificari pentru depistarea unei femei de 87 de ani, disparuta de la domiciliul din comuna Scundu. Femeia a fost redata in siguranța familiei. In ...

- Polițiștii valceni au efectuat verificari pentru depistarea unei femei de 85 de ani, disparuta de la domiciliul din comuna Budești, la data de 19 septembrie. Pe 20 septembrie, polițiștii au fost sesizați de o femeie din Ramnicu Valcea, cu privire ...

- UPDATE: Trupul neinsulfețit a fost descoperit azi-dimineața, in zona Draslavaț. Un barbat in varsta de 76 de ani a fost cel care a sesizat Poliția, sunand la 112. Omul a vazut o persoana spanzurata intr-unul din copacii, aflați pe proprietatea lui. “Rezultatul sigur il vor avea maine, ca urmare a necropsiei…

O adolescenta de 16 ani, urmarita la nivel național, a fost depistata, in cele din urma, de polițiștii...