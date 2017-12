Fetiță de 6 ani ucisă de o mașină în timp ce era la colindat Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul producerii tragediei tocmai ce ieșise din scara unui bloc și apoi direct in strada. La fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj medical al Serviciului de Ambulanța, care au gasit copilul in stare de stop cardio-respirator. Cu tot efortul depus, micuța nu a mai putut fi resuscitata, in cele din urma fiind declarata decedata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…

- O fetița de 6 ani care mergea cu colindul a fost accidentata mortal, chiar in seara de Revelion. Tragedia s-a petrecut pe o straduța din Navodari. Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp la Navodari, pe strada Liliacului.Potrivit medicului Diana Claudia Tatarici, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, victima este un copil.El era pieton si potrivit sursei citate starea sa este deosebit de…

- Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, puțin dupa ora 0.00, scrie monitorulsv.ro. Pompierii militari deplasați la fața locului l-au gasit pe tanarul de la volanul mașinii cu volan pe dreapta incarcerat și inconștient. Citeste si Primarul unei comune din Mehedinti, implicat…

- Un barbat de 37 de ani, din Darmanești, și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit cu mașina intr-un stilp de beton de pe strada Calea Unirii din Suceava. Stilpul a fost distrus. Accidentul s-a inregistrat la un sfert de ora dupa miezul nopții trecute, in apropierea restaurantului „Scorpion” din Burdujeni.…

- O ambulanta care mergea la un caz cu semnalele luminoase si acustice aprinse a lovit un Mercedes si l-a aruncat intr-un stalp care a fost rupt si a lovit si peretele unui depozit de materiale. Accidentul s-a intamplat la intersectia strazilor Cosbuc cu Basarabiei. Au fost doi raniti din autoturism,…

- Un barbat de 29 de ani a murit in aceasta dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent intr-un stalp. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Tighina si Sciusev din Capitala.

- Cinci persoane din judetul Constanta, dintre care doua minore, au fost prinse de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Prahova dupa ce au inselat prin metoda ”accidentul” mai multi batrani.

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- O femeie a fost lovita luni de un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis și fara sa se asigure. Accidentul s-a petrecut luni, 11 decembrie, in jurul orei 14,00, la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Anghel Saligny din municipiul…

- Accidentul s-a produs la iesirea din localitatea Mandra. Mașina s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți. Ei prezentau traumatisme cranio-cerebrale, fara pierderea cunostintei. Unul dintre ei are si un traumatism de membru inferior. Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul…

- Fiul judecatoarei Liliana Lazar din Craiova, Andrei Lazar, a recidivat. Tanarul a fost implicat intr-o rafuiala cu bate in plina strada. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, scrie Romania TV.Citeste si: Accidentul milionarului Romeo Dunca, sub lupa procurorilor. Parchetul a deschis…

- Un mal de pamant s-a prabușit luni, in jurul pranzului, peste doi muncitori din Dolj. Accidentul s-a produs in timp ce muncitorii faceau lucrari de constructie pe o proprietate privata din Craiova. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru salvarea lor, dar nu au putut face nimic pentru a-i…

- Un mal de pamant s-a prabușit luni, in jurul pranzului, peste doi muncitori din Dolj. Accidentul s-a produs in timp ce muncitorii faceau lucrari de constructie pe o proprietate privata din Craiova. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru salvarea lor. Potrivit IGSU, doua persoane care executau…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o strada din Galați. Pe rețelele de socializare a aparut informația conform careia mașina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora.…

- O fata de 18 ani a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc aseara pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala.La volanul automobilului se afla o șoferița de 30 de ani.

- La data de 29 noienmbrie 2017, in jurul orei 06:15, pe strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar, de 23 de ani, din județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Aurel Vlaicu a surprins și accidentat o femeie…

- In 27.11.2017, ora 07:23, pe DN1C E576, la km. 10+738 m, pe raza comunei Apahida, sat Sinnicoara, județul Cluj, in localitate, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un tanar de 24 ani, din Campia Turzii, in timp ce conducea autovehiculul, pe DN1C E576, pe raza comunei Apahida,…

- O femeie de 48 de ani, din Suceava, a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada Scurta din municipiu. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 14.30 și a fost provocat de o localnica de 69 de ani. Aceasta fost verificata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducatoarea…

- „Un tânar de 24 ani, din Câmpia Turzii, în timp ce conducea autovehiculul, pe DN1C E576, pe raza comunei Apahida, din directia Apahida spre municipiul Cluj-Napoca, a surprins si accidentat o minora de 10 ani, din comuna Apahida, care, în calitate de pieton, s-a…

- La un pas de moarte. O fetița de opt ani a fost spitalizata dupa ce a fost lovita de o mașina atunci cand trecea strada in apropierea trecerii e pietoni. Accidentul a avut loc in orașul Bender, in apropiere de școala unde invața copila.

- Un copil de 13 ani, din Suceava, a ajuns la Spitalul Județean, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Accidentul a avut loc aseara, la ora 18.45, pe bulevardul George Enescu. Minorul a fost lovit de un autoturism condus de un localnic de 27 de ani. Șoferul nu […]

- Seara zilei luni, 13 noiembrie, s-a dovedit a fi una cu ghinion pentru trei tineri din Dej. Mașina in care se aflau s-a izbit violent de un capat de podeț, pe strada Bistriței, la ieșire din oraș. La volanul autoturismului marca Ford Focus era Darius (foto jos), un tanar din Dej, iar pe bancheta din…

- O femeie in varsta de 70 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce mergea pe marginea strazii. Accidentul s-a produs zilele trecute in localitatea Gastesti, la fata locului deplasandu-se un echipaj al Serviciului de Ambulanta, care a acordat ingrijiri medicale…

- Fac nunta in cer. Octavia și Alexandru, tinerii care au decedat in accidentul de la Ovidiu , au fost inmormantați impreuna, la Navodari. Cei doi tineri, logodiți in luna august, planuiau sa se casatoreasca in 2018, insa tragedia infioratoare le-a adus moartea, weekend-ul trecut. Miercuri, la Biserica…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea grava a unei minore, a avut loc, marți, în jurul orei 13.10, pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, un barbat, de 40 de ani, din Marisel, în timp ce conducea o autoutilitara pe Bulevardul Muncii, înspre…

- Accident mortal la iesire din Galati, dupa ce un barbat a traversat strada printr-un loc nepermis. Un barbat, de 68 de ani, a murit, dupa ce sambata seara, a traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, la iesire din municipiul Galati, pe DN26. Politistii au deschis un dosar penal si fac…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc joi seara, în jurul orei 21.00, pe strada Aurel Vlaicu, din Cluj-Napoca.Conform IPJ CLuj, un barbat, de 49 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Aurel Vlaicu, nu s-ar…

- Martorii spun ca fetița de opt ani mergea spre școala, însa se afla pe trotuar. La un momentdat micuța ar fi alunecat pe partea carosabila și a fost lovita de o mașina. „În jurul orei 7:30 un barbat în vârsta de 60 de ani din Cluj-Napoca în timp ce conducea…

- O fetița de 8 ani a fost grav ranita dupa ce a fost accidentata de o mașina, in timpa ce traversa strada. Accidentul a avut loc in comuna Vintila Voda, iar victima a fost preluata de o ambulanța pentru a fi transportata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Din primele informații reiese ca fetița de…

- O fetita in varsta de 8 ani a fost accidentata usor de un autoturism, pe o trecere de pietoni, dupa ce a plecat in fuga de langa bunica ei. Accidentul s-a petrecut luni dupa-masa, cand bunica si nepotica se aflau pe strada Zorilor, la intersectia cu Calea Bucuresti. La un moment dat, copila a luat-o…

- Un accident de circulatie s-a produs cu putin timp in urma pe strada Andrei Muresanu din Ploiesti, unde un pieton a fost lovit de masina. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si un echipaj de Ambulanta pentru a acorda victimei primul ajutor. Vom reveni

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, marti dimineata, iar un alt tanar de 20 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier grav la Mangalia. Accidentul a fost inregistrat marți dimineața, in jurul orei 7.00, la ieșirea din Mangalia. Locatara unei case a auzit o bubuitura puternica, iar cand…

- „Pacientul a fost preluat de o ambulanța și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui. Copilul era conștient, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral, o fractura de braț și alte contuzii”, a declarat dr. Daniel Ungureanu, din cadrul Serviciului de Ambulanța al Județului Vaslui, potrivit…

- ''Pacientul a fost preluat de o ambulanța și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui. Copilul era conștient, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral, o fractura de braț și alte contuzii'', a declarat dr. Daniel Ungureanu, din cadrul Serviciului de Ambulanța al Județului Vaslui.…

- Septuagenarul a fost ranit ușor. Accidentul a avut loc in Piața Arenei. „Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca o femeie in varsta de 64 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Decebal din municipiu, ajungand in Piața Arenei, a surprins și accidentat ușor…

- Doua accidente s-au produs in aceasta seara, la distanta de cateva minute, pe strada Rudului din Ploiesti. Un sofer a lovit un biciclist, acesta din urma acuzand dureri. Medicii de pe Ambulanta sositi la fata locului au acordat victimei primul ajutor. Imediat dupa ce s-a produs accidentul,…

- Accidentul a avut loc pe drumul care leaga stațiunea Mamaia de Navodari. Doua persoane de aproximativ 30 de ani incarcerate in mașina, au fost scoase dupa intervenția pompierilor. Cele doua persoane sunt in viața și sunt transportate la Spitalul Județean Constanța -se actualizeaza-

- Trei barbați au scapat ca prin minune dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe plafon, pe strada Libertații din Dej. Șoferul era beat. Accidentul s-a petrecut in aceasta noapte, aproape de ora 1. Conducatorul auto in varsta de 34 de ani se afla in mașina cu inca doi prieteni și circula dinspre…

- In urma cu puțin timp, o fetița a fost lovita de un autoturism pe o trecere de pietoni din comuna Maracineni. Accidentul a avut loc in jurul orei 11.20 in apropierea magazinul Cernica. In urma impactului, o fetița ranita la [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Fetița lovita de mașina pe trecerea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in zona Garii CFR. Din primele informatii un barbat a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. La fata locului a ajuns un echipaj de la Ambulanta care a acordat ingrijiri medicvale victimei si a transportat…

- O tânara de 21 de ani a fost lovita de o masina în timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul s-a întâmplat în jurul orei 15:00, pe bulevardul Mircea cel Batrân intersectie cu strada Ion Dumeniuc din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit…

- Accidentul rutier s a produs in urma cu putin timp pe strada Avram Iancu nr. 35 din zona ICIL a municipiului Constanta.Se pare ca, un copil a fost lovit de o masina dupa ce a ajuns in strada. Acesta se juca.Copilul a fost transportat la spital. ...

- O femeie de 74 de ani a murit luni seara dupa ce apartamentul in care locuia a luat foc. Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma dupa ce mai multi locatari ai blocului de pe strada Liliacului din Resita au anuntat ca dintr-un apartament situat la etajul 2 se degaja un fum…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei minore, a avut loc, miercuri, la Turda, pe strada Libertații.Potrivit IPJ Cluj, un barbat de 42 de ani din județul Mureș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertații, a surprins și accidentat o minora în vârsta…

- Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in zona Coronini Potrivit primelor informatii transmise de ISU Caras-Severin, un apel la 112, primit in jurul orei 11.44, semnala ca in localitatea Coronini un autoturism a parasit carosabilul si a cazut in Dunare, iar mai multe forte din cadrul Inspectoratului…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe strada Pascani. O fetita de 12 ani a traversat neregulamentar strada prin spatele unui autobuz si a fost lovita in plin de un autoturism.

- Un tanar de 26 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs aseara pe bulevardul Grigore Vieru din Capitala.Victima a scapat cu viata, dar s-a ales cu multiple traumatisme.