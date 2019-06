Stiri pe aceeasi tema

- Trupul Valentinei Rusnac, fetita de 6 ani, data disparuta in 10 mai, a fost gasit la aproximativ 100 de kilometri de casa. Cadavrul acesteia a fost descoperit de catre oamenii legii din Ucraina, pe malul Tisei, intre localitatile Teceu Mic si Teceu Mare.

- Sfarsit teribil pentru Valentina, fetita de 6 ani disparuta in ziua de 10 mai, din apropierea unui rau de langa casa unor vecini. Autoritatile au confirmat ca trupul neinsufletit gasit pe marginea raului Tisa, in Ucraina, zilele trecute, este al fetitei disparuta in urma cu 17 zile.

- Valentina Rusnac, fetita de 6 ani din Repedea, disparuta vineri dupa-amiaza de acasa, este in continuare cautata. Reprezentantii IPJ Maramures spun ca pana acum a fost gasit tricoul cu care aceasta era imbracata. “Cam la 300 de m de locuinta, in apa, a fost gasit tricoul cu care era imbracata fetita…

- Copilul malnutrit din Manoleasa, care la 12 ani cântarea doar 6 kilograme, a murit în spital. Din cauza starii grave în care s-a aflat, fetița a pierdut lupta cu viața la câteva zile dupa internare.

- Cantareața a fost la un pas de moarte, atunci cand, pe masa de operatie i s-a oprit inima. Andreea Balan a vorbit in direct, la tv, despre ce s-a intamplat in momentul in care a nascut-o pe Clara Maria. Citește și: Emoționant! Prima fotografie cu Andreea Balan și fetița! Cum arata artista și ce mesaj…