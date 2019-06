Stiri pe aceeasi tema

- Un grav incident s-a petrecut joi seara, 20 iunie, in localitatea Poienile de Sub Munte, judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita care era pasagera in masina urmarita.

- Peste 200 de persoane protesteaza, duminica, dimineata, pe stadionul din Baia de Arama, in semn de solidaritate cu o familie care e pe punctul de a și pierde fetita de 8 ani. O asistenta maternala din localitate a crescut o pe micuța de la cateva luni, cu intentia de a o adopta, numai ca, autoritatile…

- Jojo este nedezlipita de cei doi copii ai sai, Zora și Achim, alaturi de care petrece foarte mult timp. Vedeta a povestit pe contul de socializare, despre cat de atașata este fetița ei de ea. Micuța vrea sa fie implicata in activitațile mamei sale. „Neața dragilor. Saptamana trecuta am fugit cateva…

- Continua cautarile in cazul Valentinei, fetita de sase ani din judetul Maramures, care a disparut in urma cu trei zile. Sute de oameni, politisti, pompieri, jandarmi si localnici verifica zona metru cu metru

- O fetița de 6 ani din localitatea Repedea, județul Maramureș, este cautata, vineri, dupa ce a disparut de la domiciliu in jurul orei 14, la operațiune participand și un caine de urma din cadrul IPJ, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan da lovitura! Ce a declarat la Summitul de la Sibiu,…

- Resturile unui elicopter de mici dimensiuni au fost gasite într-o padure din Maramures. În carlinga se afla trupul neînsuflețit al pilotului și, potrivit polițiștilor, ar fi vorba despre un barbat de 48 de ani din Belarus, care disparuse. Anchetatorii au început…

- Stare de alerta la Bacau, marți seara, dupa ce o fetița de 2 ani a disparut din casa parinților. Potrivit localnicilor, un vecin e ultima persoana care a vazut-o pe copila. Micuța de 2 ani a disparut marți seara din casa parinților, in Blagești, județul Bacau. O ampla operațiune de cautare a fost declanșata…

- Florin Mojolic (43 de ani), angajat ca paramedic in cadrul Garzii de Interventie Farcasa (Maramures), a salvat viata unei femei desi era in timpul liber. Totul s-a intamplat in luna martie, intr-o dupa amiaza in care Florin se afla deja acasa, dupa o tura incheiata.