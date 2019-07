Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de numai trei luni a murit dupa ce mama sa a scapat-o pe asfalt in timp ce se luase la bataie intr-o parcare. Tragedia a avut loc in orașul Moultrie, SUA, in parcarea unui salon de infrumusețare. Karen, in varsta de 26 de ani, și-a scapat copil din brațe, direct pe asfalt, dupa ce s-a luat…

- Doha Muhammed, fetita siriana de 2 ani, a scapat de sub privirile mamei care era ocupat sa gateasca, s-a cocotat pe fereastra lasata deschisa si a cazut de la al doilea etaj, relateaza BBC NEWS. Norocul urias a fost acela ca exact in acel moment pe langa bloc trecea adolescentul algerian, care a dat…

- Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a contestat adopția micuței ridicate de la domiciliul asistenților maternali la care a crescut de la un an. Micuța a fost ridicata chiar de procurorul de caz, fiind luata pe sus pentru a fi dusa la IML, dupa ce in cauza a fost deschis un dosar privind…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a declarat luni ca e absolut normal ca fetița sa ramana in Romania pana la lamurirea tuturor aspectelor. Este vorba de Sorina, adoptata de o familie cu dubla cetatenie, romano-americana. Micuta a fost ridicata vineri cu mascatii din casa asistentilor maternali, din…

- Un bebeluș de numai trei luni a murit ars in interiorul unei ambulanțe, dupa ce un tub de oxigen a explodat. Tragedia a avut loc pe o autostrada din Silivri, din aporopiere de Istanbul, Turcia. Ambulanța in care se afla bebelușul, o fetița de trei luni, Rojin, se indrepta spre provincia Erdine. Micuța,…

- Sfarsit teribil pentru Valentina, fetita de 6 ani disparuta in ziua de 10 mai, din apropierea unui rau de langa casa unor vecini. Autoritatile au confirmat ca trupul neinsufletit gasit pe marginea raului Tisa, in Ucraina, zilele trecute, este al fetitei disparuta in urma cu 17 zile.

- Fetița de 6 ani disparuta in data de 10 mai din localitatea Repedea, județul Maramureș, a fost descoperita moarta in Ucraina, pe malul raului Tisa, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Maramureș au declarat, miercuri, ca fetița s-a inecat și ca nu exista suspiciuni cu privire la cauza decesului.…

- Jojo este nedezlipita de cei doi copii ai sai, Zora și Achim, alaturi de care petrece foarte mult timp. Vedeta a povestit pe contul de socializare, despre cat de atașata este fetița ei de ea. Micuța vrea sa fie implicata in activitațile mamei sale. „Neața dragilor. Saptamana trecuta am fugit cateva…