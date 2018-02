Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Suceava este cercetata dupa ce a fetita ei a cazut in apa clocotita, dar a refuzat sa o duca la spital deși copila avea arsuri pe 25% din suprafața corporala. Micuța a fost salvata din oala clocotita de frații ei mai mari.

- O fetita in varsta de 2 ani a ajuns la spital in stare grava, cu arsuri de gradul III pe aproximativ o treime din corp, la o zi si jumatate dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Fata a fost tinuta in casa, desi avea arsuri grave, de catre mama sa, care si-a motivat gestul prin frica de reactia ...

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Mama unei fetite de doi ani din Suceava este cercetata dupa ce copila a cazut intr-o oala cu apa clocotita si a suferit arsuri pe 25% din suprafata corporala, dar nu a dus-o la spital, de teama repercusiunilor. Autoritatile au fost sesizate dupa cateva zile de catre un vecin.

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- O noua situatie de criza in sistemul medical - o femeie care a suferit arsuri intr-o explozie, azi dimineata, in Suceava, nu poate fi transferata in niciun spital specializat in ingrijirea pacientilor cu arsuri pentru ca nu ar mai fi nicaieri un loc liber.

- Femeile au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, iar copila si cele trei surori ale sale au fost plasate la un asistent maternal. In timpul anchetei, suspectele nu au negat ca au legat fetita, insa sustin ca aceasta sufera de o afectiune care o face agresiva cu fratii ei. Potrivit reprezentantilor…

- Doi muncitori de la RADET au murit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti. Cei doi lucrau, intr-un canal, la remedierea unei avarii. Inainte ca oamenii sa poata face ceva, teava s-a rupt complet si din ea au tasnit apa si aburi fierbinti.

- UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un mic grup de voluntari din municipiul Suceava, printre care și elevi de la Colegiul Național de Informatica "Spiru Haret" Suceava, a donat suma de 550 de euro pentru Ileana Micutaru, o fetita in varsta de 7 ani si 5 luni, din localitatea Poiana Micului, care sufera de fibroza chistica ...

- Numarul cazurilor de rujeola inregistrate in judetul Suceava de la inceputul acestui an a ajuns la 19 si unele dintre acestea s-au manifestat cu complicatii grave, care au necesitat terapie intensiva. Directorul adjunct al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a ...

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta – 112. Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost sesizati despre disparitia fetiței Aioanei Alexandra…

- Cautari disperate in judetul Suceava. O fetița in varsta de doar patru ani a disparut de acasa, pe o vreme cumplita. Marți, in ziua in care a disparut afara erau minus 4 grade iar noaptea temperatura poate ajunge si la minus 15 grade in zona.

- Situație disperata intr-o familie din orașul Dolhasca, județul Suceava. O fetița de numai patru ani a disparut de acasa, pe un ger cumplit. Marți, in ziua dispariției, erau minus 4 grade iar noaptea temperatura scade la minus 15 grade.

- O minora in varsta de patru ani de zile, mama sa si bunica au fost date disparute dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politistii le cauta, dupa ce ultima data au fost vazute pe raza orasului Dolhasca, judetul Suceava.

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care a disparut de acasa. Institutia face apel la persoanele care pot oferi informatii, care sa conduca la gasirea ei, sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau la 116.000.

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Se pare ca America este continetul preferat al Andreei Balan și a soțului sau, George Burcea. Nu numai ca și-au facut luna de miere peste Ocean, ci, mai mult, dupa un an de munca istovitor, inceputul lui 2018 ii prinde pe cei doi tot in Statele Unite ale Americii.

- Un barbat de 56 de ani si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la mansarda unui camin de batrani ce functiona ilegal in localitatea Valea Putnei din judetul Suceava. Administratorul acestui centru este un preot care a spus ca va suspenda activitatea caminului, nu pentru ca ar functiona fara niciun fel…

- Un tanar din Suceava sustine ca si-a dus mama la Spitalul Judetean miercuri, 3 ianuarie 2018, iar a doua zi, seara, femeia a murit in spital fiindca medicii n-ar fi tratat-o corespunzator. El declara ca analizele aratau prezenta virusului B si o glicemie mare, iar medicii ar fi lasat-o o noapte intreaga…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru AGERPRES, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ...

- Un incendiu cu urmari grave a avut loc aseara, in localitatea timișeana Comloșu Mare. Un copil a ajuns cu arsuri mari la spital, iar pagubele materiale au fost insemnate. Baiatul, in varsta de 14 ani, a incercat sa aprinda focul in casa in care locuiește cu familia sa. Copilul a aruncat cu benzina…

- Andra Timiș, fiica patronului de la Cris-Tim, și-a dorit, ca orice tanar, sa practice meseria pentru care și-a tocit coatele pe bancile facultații și, la un moment dat, a sperat, se pare, și la o independența financiara. Din pacate, nu i-a reușit pana acum acest lucru. Totuși, zice ea, a capatat experiența.…

- Trei persoane, dintre care un copil in varsta de noua ani, au ajuns la spital cu arsuri, in urma unui incendiu izbucnit la locuinta unde se aflau, in Vama, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres. Potrivit oficialului citat, fata si tatal ei au…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- Acțiunile prioritare sunt elaborate, derulate și finanțate de Ministerul Sanatații și implementate prin unitați sanitare care au in structura secții/compartimente de ARSURI cu expertiza in domeniu. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare…

- Telespectatorii nu au avut cele mai bune cuvinte despre fetita Simonei, spunand ca ar fi un copil de bani gata, rasfatat. "Copiii au fost adorabili ,dar fetița Simonei Patruleasa a fost obraznica și a deranjat continuu desfașurarea emisiunii ...!", a comentat o telespectatoare pepagina Facebook…

- Deși majoritatea nativilor vor savura trecerea dintre ani în compania prietenilor și a persoanei iubite, se pare ca 3 zodii vor ramâne singure de Revelion. Nativii care vor ramâne singuri în acest sfârșit de an vor avea alte preocupari în una dintre cele importante…

- Doua persoane au fost ranite in urma izbucnirii unei explozii joi dimineata intr-un bloc din Onesti. La fata locului s-au deplasat un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta si de la SMURD, iar victimele au fost transportate la spital, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.

- Tony Alarcon, o fata de 13 ani, a decis s-a îmbracat într-o rochie albastra, pentru a merge la școala, dar nu s-a gândit ca acest lucru ar putea provoca un scandal la Fosher Middle School din California. Ținuta tinerei i-a scos din minți pe profesori, iar directoul școlii…

- Trei tineri au fost arsi grav vineri seara în incendiul unui autobuz pe o linie care facea legatura între Franta si Belgia, a facut cunoscut sâmbata seara o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Autobuzul, care circula pe ruta între Le Bizet în…

- Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP) Suceava, intrunita in sedinta la Sucevita, a analizat evenimentele si activitatea din domeniul ordinii si sigurantei publice din ultima perioada si a stabilit un set de masuri care vizeaza reducerea numarului accidentelor rutiere si cresterea ...

- Multi il lasa sa zaca in motor si radiator cu anii, nestiind ca trecerea timpului ii afecteaza proprietatile. Cu fiecare zi in care avansam in sezonul rece, exista riscul ca soferii sa suporte reparatii extrem de costisitoare in lipsa antigelului cu punct de congelare adecvat.

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala.Hotararea aprobata in ședința…

- Polițiștii din toata țara cauta o fetița din Dambovița care a plecat de acasa și care ar putea fi oriunde in țara. Este vorba despre Mihai Ionelia Andreea, de 12 ani, aflata in plasament la o familie din Pucioasa, care, la data de 19 noiembrie, a plecat voluntar de acasa și nu a mai revenit. Persoanele…

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- E doliu in muzica romaneasca. Dirijorul Tudor Ciupeiu, in varsta de 32 de ani, s-a sinucis pe o strada din Cluj-Napoca. Se pare ca artistul si-a pus capa zilelor din cauza problemelor personale. El era afectat de moartea mamei sale si era in plin proces de divort. Dirijorul, in varsta de 32 de ani,…

- O bucuresteanca a povestit pe o retea de socializare, in urma cu cateva zile, socul prin care a trecut. Femeia și-a lasat fetita in grija unei bone, pe care a contactat-o printr-o agenție, și a a plecatla munca.

- Majoritatea dintre noi resimte factorul de stres in fiecare zi. In societatea actuala este imposibil de evitat, indiferent de varsta sau gen, mai ales cand provocarile apar din zona de cariera. Fie ca vorbim de un interviu care promite un inceput mai bun sau un moment cheie in care responsabilitatea…

- Ai vrea sa-ți iei o rochie de mireasa, dar nu ai bani? Ei bine, poți sa iți iei una frumoasa și la moda, fara sa dai nici un ban. La Targul de nunți, care are loc zilele acestea la Palatul Parlamentului, gasești rochii de mireasa gratuite. Este vorba despre un concept nou intitulat “Doneaza-ți rochia…

- O fetita in varsta de opt ani este condamnata la moarte de proprii parinti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamani. Cancan relateaza ca fata are nevoie sa-si continue tratamentul…

- Actorul Pavel Bartoș este una dintre celebritațile din Romania care s-a alaturat, fara sa stea pe ganduri, campaniei Magic Home, proiectul prin care se incearca utilarea unui spațiu pentru parinții micuților bolnavi de cancer. Bartoș i-a povestit unui reporter Libertatea ca a avut parte, la o scara…