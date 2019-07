Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni actioneaza cu o autospeciala de salvare de la inaltime pentru a salva o fetita de 13 ani care a cazut de la etajul al treilea pe terasa unui magazin nonstop in cartierul Dorobanti din municipiul Buzau. La fata locului se afla si un echipaj SMURD. Purtatorul de cuvant al ISU Buzau,…

- Adolescentul a fost pe faza și a prins-o in brațe pe fețița de doi ani care a cazut de la fereastra. Imaginile au fost surprinse in Istanbul, Turcia. In inregistrarea video se observa cum un tanar prinde in brațe un copil care cade de la inalțime. Tanarul erou se numește Faouzi Zaabat. Acesta se afla…

- Fetița a suferit mai multe traumatisme grave dupa ce a cazut miercuri de la etajul doi al unui bloc din localitate. Ea a fost transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Cluj-Napoca. "Politia Deva a declansat cercetarile in acest caz pentru a investiga imprejurarile in care s-a produs acest…

- O fetița in varsta de doar patru ani lasata nesupravegheata a cazut astazi de la etajul al doilea al blocului in care locuiește familia. Incidentul s-au petrecut pe Strada Mihai Eminescu din municipiul Deva. Conform adevarul.ro, minora fusese lasata nesupravegheata si ar fi alunecat pe fereastra din…

- Un baietel in varsta de 2 ani si 7 luni a cazut de la etajul 2 al unui bloc din comuna Brazi. Copilul a fost gasit de medicii sositi la fata locului cu traumatism cranio-cerebral, insa constient si echilibrat hemodinamic. Baietelul a fost transportat la Spitalul Judetean din Ploiesti, unde…

- Un copil de 2 ani a ajuns, marți, in coma la Spitalul Județean din Constanța, dupa ce a cazut de la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Navodari. Primele informații arata ca baiatul s-a urcat pe o masa aflata langa un geam deschis, anunța MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor constanțeni, copilul,…

- Fetita de doi ani care acum o luna a cazut de la etajul opt al unui bloc din Balti a fost externata. Potrivit reprezentantilor Institutului Mamei si Copilului, desi starea ei de sanatate este buna, ea va trebui sa treaca printr-o perioada de reabilitare acasa.

- Fetita de doi ani, care a cazut de la etajul 8 al unui bloc din Balti, cateva zile in urma, a fost transportata la Institutul Mamei si Copilului din Capitala.Informatia a fost confirmata de medicii din Balti, care spun ca fata are nevoie de investigatii suplimentare.Publika.