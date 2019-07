Fetiţa de 13 ani care a căzut de la et 3, pe acoperiş la parter trăieşte Fetita de 13 ani care a cazut de la et 3, pe acoperis la parter traieste O fetita de 13 ani a cazut, ieri seara, de la etajul al treilea al unui bloc din minicipiul Buzau, informeaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, în urma caderii, fata a suferit mai multe leziuni, dar la venirea pompierilor era constienta si cooperanta. Pompierii au intervenit pentru a o coborî de pe acoperisul unui magazin, iar la finalul misiunii au constatat ca ea este nevazatoare. Copilul a fost preluat de echipajul SMURD si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

