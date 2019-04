Fetiță de 12 ani, DISPĂRUTĂ. Sună la 112 dacă o vezi! – FOTO O fata in varsta de 12 ani din municipiul Cluj-Napoca a plecat de acasa la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, și este de negasit. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, minora MATEI ALIA MARIA, in varsta de 12 ani și 10 luni, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat singura de la domiciliu, iar de atunci nu este de gasit. Semnalmentele persoanei disparute: inaltime aproximativ 150 cm, circa 50 de kg, ochi caprui, par brunet, lasat puțin peste umeri, drept, fata ovala, fara semne particulare. La data disparitiei era imbracata cu pantaloni… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

