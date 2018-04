Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite dupa ce o femeie a adormit la volan. In accident au fost implicați și patru copii, cu varste intre 2 și 11 ani, iar un elicopter SMURD a intervenit la locul incidentului.

- Un grav accident a avut loc in localitatea aradeana Toc, pe DN7. O femeie de 31 de ani a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de pe marginea drumului. In autoturismul de cinci locuri se aflau inghesuite opt persoane, intre care patru copii cu varste cuprinse intre 2 si…

- O femeie de 50 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat pe contrasens si a lovit o ambulanta. Ulterior, a ricosat intr-o masina parcata pe marginea drumului. ''Femeia a fost testata cu etilotestul si a prezentat o alcoolemie sub 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ea…

- O ambulanta care se indrepta spre o urgenta a fost lovita, marti, pe DN 71, in zona localitatii dambovitene Aninoasa, de o masina condusa de o femeie care a pierdut controlul volanului, informeaza IPJ Dambovita.Femeia de 50 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat pe contrasens…

- O masina in care se aflau doi adulti si o fetita de 13 ani a cazut, duminica dimineata, in raul Olt, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi. Fata a fost salvata si se asteapta elicopterul SMURD pentru preluarea ei, insa parintii ei nu au reusit sa iasa…

- Accidentul a avut loc pe DN 1C, care face legatura intre Dej si Baia Mare, in localitatea Caseiu, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in Prahova, pe DN 72. Trei persoane, intre care doi copii, sunt ranite O femeie se deplasa neregulamentar pe carosabil si a fost lovita in…

- Cinci subofiteri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman care se deplasau, vineri, la Acumularea Suhaia, unde se intervine pentru suprainaltarea digului peste care se revarsa apa, au salvat viata unei femei ce fusese lovita de o masina in localitatea Viisoara. Conform reprezentantilor…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de un autobuz TCE, pe strada Rudului din Ploiesti. Din primele informatii, se pare ca fata a traversat strada prin loc nepermis in momentul in care a fost acrosata de autobuzul 7. Victima a ramas prinsa sub axul masinii, fiind nevoie de interventia…

- ISU Cluj este în doliu, dupa accidentul de circulație produs duminica și soldat cu decesul unui minor surdomut. Acesta a fost accidentat mortal de o ambulanța SMURD, pe B-dul 21 Decembrie 1989. ”Pierderea vieții adolescentului, în accidentul petrecut…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Accident mortal pe DN 10. Doi invatatori, sot si sotie, au murit carbonizati dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc. Accidentul a avut loc in apropierea localitatii Satuc, Romania.

- Pieton accidentat de un autoturism pe DJ 203 K in localitatea Maracineni. Din primele date o minora in varsta de 12 ani, care nu s- asigurat corespunzator a fost surprinsa si accidentata in timp ce traversa DJ 203 K, in localitatea Maracineni prin loc nepermis, de catre un autoturism condus de un barbat…

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Detalii noi despre accidentul șocant din Braila, unde o mașina a fost lovita de tren , dupa ce șoferul a depașit coloana de mașini și a trecut calea ferata, ignorand semnalele acustice și luminose. Tragedia a avut loc in timp ce acesta se indrepta catre spital, cu soția lui, deoarece aceasta se simțea…

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. O fetita a fost lovita de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident pe Calea Victoriei: o fetita a fost lovita de o masina appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…

- O fetita in varsta de 11 ani din Falticeni a ajuns miercuri la spital, dupa ce a fost acrosata de un autoturism pe o trecere pentru pietoni din municipiu. Accidentul s-a produs in jurul orei 07.30, in timp ce un tanar de 18 ani din comuna Vadu Moldovei conducea un autoturism VW Polo pe strada ...

- Un accident feroviar a avut loc astazi, in jurul orei 12, in comuna Aricestii Rahtivani, pe drumul ce leaga Targsorul Nou de Stoienesti. Potrivit ISU Prahova, o masina in care se aflau 3 persoane a fost lovita de tren. In urma impactului, un baietel in varsta de 3 ani si mama acestuia au fost…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Traficul este ingreunat pe DN 72, in zona localitatii dambovitene Valea Voievozilor, dupa coliziunea dintre un intre un TIR si o cisterna, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Dambovita, Alexandra Ciurea. Potrivit oficialului citat, cisterna nu era incarcata, astfel ca nu exista pericol…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in parcarea magazinului Kaufland din zona de vest a orasului. Potrivit IJP Prahova, o minora a fost lovita de masina in perimetrul parcarii. Stire in curs de actualizare

- Deși IPJ Argeș a transmis, miercuri, ca a amendat cu 14.500 de lei Districtul Cepari, din cadrul Regiei Judetene de Drumuri, pentru ca nu a deszapezit DJ 703 I, pe care s-a produs un accident mortal in care a fost implicata o duba a mascaților, directoarea Regiei de Drumuri, Alina Nicolau, neaga ca…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe strada Plaiestilor, fiind implicate doua autoturisme. Unul dintre ele apartine unei scoli de soferi. Elevul aflat la volan circula pe drum cu prioritate in momentul in care a fost lovit in plin de un alt sofer care nu i-a acordat drept…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea Ganeasa-Șindrilița din județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz.Vom reveni cu amanunte!

- Trei persoane au fost grav ranite joi intr un accident rutier care a avut loc in localitatea Ganeasa Sindrilita, una dintre ele un barbat de 45 de ani fiind preluata de un elicopter SMURD pentru a fi adusa in Capitala, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro Accidentul s a produs intre doua…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a ajuns cu masina intr-un rau, dupa ce a pierdut controlul directiei. Accidentul rutier a avut pe Drumul Judetean 687 Hunedoara – Teliucu Inferior, la iesirea din municipiu. Imaginile care arata cum autoturismul derapeaza intr-o curba si ajunge in afara soselei, loveste…

- UPDATE Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 15 ani, care se angajase in traversarea drumului public pe marcajul pietonal si a acrosat-o. In urma impactului a rezultat ranirea…

- O fetita de 2 ani si 3 luni a fost accidentata de masina din care tocmai coborase impreuna cu mama si trei fratii ai ei. Accidentul a avut loc miercuri, la ora 13.10, pe un drum comunal neclasificat din interiorul localitații Poieni.Masina era condusa de o femeie de 33 ani, din comuna Udești, ...

- Un accident de circulatie grav a avut loc in localitatea Mihailesti (jud. Giurgiu). La locul accidentului au intervenit ambulante SMURD si ale Serviciului Judetean de Ambulanta Giurgiu si a fost chemat si un elicopter SMURD. A

- ConConsolul onorific al Bulgariei in Romania a fost implicat intr un accident grav pe DN 5 Bucuresti Giurgiu. Masina in care se afla acesta s a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu.Din primele…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu. Erau mai multe persoane in masina, in afara de consul si soferul acestuia. Masina s-a rasturnat si a iesit in afara carosabilului.…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Polițista locala din Ploiești, lovita de un șofer. Un barbat din Moreni, județul Dambovița, este audiat joi, 18 ianuarie, la Poliția din Prahova și are toate șansele sa-și petreaca noaptea dupa gratii, dupa ce a lovit cu mașina o polițista locala. Dambovițeanul, in varsta de 33 de ani, parcase mașina…

- O polițista din cadrul Poliției Locale Ploiești a fost lovita cu mașina de un șofer oprit pentru verificari. Potrivit IPJ Prahova, aceasta ar fi incercat sa legitimeze șoferul unui autoturism de Dambovița. Acesta nu a cooperat și a plecat cu auto, accidentand polițista. A fost interceptat in trafic…

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a fost ranita, in urma cu putin timp, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, pe strada Gabi Dobre din centrul Ploiestiului. Potrivit IJP Prahova, politista, insotita de un coleg, a oprit pentru verificari un autoturism inmatriculat in judetul…

- Cel putin patru persoane au fost ranite duminica dupa amiaza dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa adanca de doi metri, potrivit pompierilor. La fata locului au intervenit doua autospeciale de descarcerare, dar si un elicopter. Accidentul a avut loc la intrarea in Cristorel dinspre…

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- Pompierii intervin pentru a salva o fetița calcata de tramvai la Arad. Copila de 12 ani a fost lovita de mijlocul de transport in comun, dupa ce ar fi fost atenta la telefonul mobil. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza in municipiul Arad, informeaza livearad.ro . Fetița era impreuna cu o colega atunci…

- Un tanar de 27 de ani a fost ranit ușor dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de o locomotiva la Jucu. Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 21,30, in comuna Jucu, localitatea Jucu de Mijloc, la pasajul de cale ferata dubla, semnalizata cu indicator. Din verificarile polițiștilor…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in zona Pacurari, din municipiul Iasi. In accident au fost implicate trei masini. Un autoturism marca AUDI, unul marca Fiat si un autoturism echipaj al SMURD. Accidentul s-a soldat cu o victima, un pasager din masina SMURD.

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- O soferita din Timisoara a fost ranita usor dupa ce masina in care se afla, impreuna cu bebelusul sau, pus intr-o „scoica” pe scaunul din fata, a fost lovita de o ambulanta SMURD aflata in misiune.