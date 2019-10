Fetiță de 11 ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei O fetița de 11 ani a fost lovita, azi-dimineața, pe trecerea de pietoni, in Arad. Șoferul a fugit de la fața locului iar acum polițiștii incearca sa-l identifice. Fetița in varsta de 11 ani traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, atunci cand a fost izbita de mașina. Faptașul a fugit de la fața locului. Accidentul […] Articolul Fetița de 11 ani, lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

