Fetiță de 10 ani, încuiată în mașină, în București, la 60 de grade Celsius. Pompierii au spart geamul și au eliberat-o Un tata și-a lasat fiica de 10 ani incuiata in mașina, luni dupa amiaza, in plina canicula. Temperaturile au trecut de 36 de grade la umbra, iar intr-o mașina incinsa, acestea puteau ajunge chiar și la 60 de grade. Micuța in pericol de moarte a fost observata de un vatman al unui tramvai care nu mai putea inainta din cauza autoturismului parcat neregulamentar. Conducatorul tramvaiului a vazut fata inchisa in mașina și a sunat la 112, relateaza Digi24. In scurt timp și-au facut apariția pompierii, care au spart geamul și au eliberat-o pe fetița, careia i-a fost acordat primul ajutor. Și Poliția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de aproximativ 10 ani a fost lasata de tata, inchisa intr-o masina, la peste 35 de grade Celsius, fara geamuri deschise sau aer conditionat, potrivit Observator.tv Totul s-a intamplat, astazi, pe Calea Mosilor din Bucuresti. Timp de aproximativ o ora, fetita…

- Un barbat din București a fost dus luni la Poliție pentru ca și-a lasat incuiata in mașina fiica de 10 ani, in timp ce temperatura trecea de 40 de grade Celsius la soare. Copila in pericol a fost descoperita intamplator, cand vatmanul unui tramvai a sunt la Poliție pentru ca autoturismul ii bloca inaintarea.

- Vremea in București. Prognoza meteo pe urmatoarele șapte zile arata scaderi bruște de temperatura in București, valorile fiind chiar și cu 10 grade mai mici decat maximele primelor zile ale intervalului.

- In Capitala, vremea calduroasa va persista, iar gradul de instabilitate atmosferica se va menține ridicat. Dupa-amiaza și seara vor fi perioade in care temporar innorarile vor fi accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de…

- Joi, 13 iunie 2019, vremea va fi calduroasa. Meteorologii au emis și o informare de disconfort termic. Astfel, in zonele de vest, nord-vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi ridicat la orele amiezii. Potrivit meteorologilor, la deal și la munte va ploua in averse și va cadea grindina. De asemenea,…

- Prognoza meteo pentru ziua de miercuri anunta vreme instabila in continuare. Temperaturile maxime, pe arii restranse vor depasi 30 de grade Celsius, insa nu scapam de ploi, fujelii si grindina. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Meteo 12 iunie 2019.

- Meteorologii au anunțat ca și joi, 6 iunie, vremea ramane si azi instabila, cu averse torențiale, descarcari electrice si vijelii mai ales in a doua parte a zilei. Potrivit meteorologilor, in țara, vremea va fi instabila și se așteapta ploi in aproape toate regiunile. Cantitatile de apa pot ajunge la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii. Temperaturile minime se vor situa intre 10 si 12 grade Celsius, iar cele maxime vor atinge 23…