- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au anuntat, marti, ca fetita de noua ani din judetul Iasi, bolnava de cancer la rinichi si metastaze pulmonare, va participa la luarea deciziilor in ceea ce priveste tratamentul pe care il va face in continuare.…

- Vesti noi despre Petronela, fetita de 8 ani din Iasi, bolnava de cancer intr-un stadiu foarte grav. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au decis ca fata sa fie ascultata de acum inainte in toate deciziile care o privesc.

- Petronela, fetita ai carei parinti au fost obligati de instanta sa accepte tratamentul pentru cancer, va fi ascultata de acum incolo in toate deciziile care o privesc. Parintii ei, insa, nu vor fi acuzati de neglijenta minorului, a anuntat DGASPC Iasi.

- Fetița bolnava de cancer din Raducaneni, judetul Iasi, ai carei parinți au refuzat, in repetate randuri intervențiile chirurgicale va primi ingrijiri paliative la domiciliu, a hotarat Direcția pentru Protecția Copilului. Asistenții sociali spun ca ingrijirile la domiciliu și asistența psihologica sunt…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistem, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Unii medici au renunțat…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Președintele CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, afirma ca programul de lucru al Casei va fi prelungit pentru medicii de familie care doresc sa semneze contractele-cadru, precizand ca aceste cadre medicale vor beneficia de asistența din partea instituției. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a transmis,…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Medicii de familie anunța ca, din 1 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari, respectiv rețete, bilete de trimitere, concedii medicale pana cand...

- Parintii refuza in continuare tratamentul pentru fetita din Iasi bolnava de cancer. Copilul ar fi trebuit sa inceapa astazi chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria. Asta dupa ce medicii de la Timișoara au constatat ca tumorile sunt inoperabile. Conducerea spitalului spune insa ca parinții…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia. "Este o malignitate intr-o faza complet…

- Înregistrarea video cu fetița pusa sa fumeze și sa bea dintr-un pahar, „ca barosanii“, a intrat în atenția Poliției Tulcea. „În dupa-amiaza zilei de 11 decembrie a.c, polițiștii Postului de Poliție Niculițel au fost sesizați cu privire la faptul ca pe un site de…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Politistii postului de Politie Niculitel au fost sesizati de catre un barbat din comuna, dupa ce pe un site de socializare a aparut un material video cu o fetita de trei ani, din localitate, care ar fi "incurajata" de familie sa fumeze tigari si sa bea cafea. "In cauza s-a intocmit dosar penal…

- UPDATE: Fetita de opt ani din judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a ajuns, marti dimineata, la Spitalul de Copii din Timisoara, dar nu poate beneficia de transplant de celule stem, deocamdata. "Copilul a sosit in Spitalul…

- Fetita de 8 ani din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi, ai carei parinți au refuzat inițial tratamentul, a ajuns marți la Timișoara, dupa ce instanța a obligat familia sa accepte ca ea sa fie vazuta de medici. Micuța va fi investigata, pentru a se stabili tratamentul cel mai bun.

- Parintii fetitei pun in aplicare decizia instantei dupa aproape doua saptamani. Fetita a fost transportata la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara insotita de mama si de un asistent medical.

- „Copilul insotit de mama a fost preluat de o ambulanta care asigura transport asistat si dus la Timisoara. Echipajul de la Iasi a asigurat transportul pana la Targu-Mures, iar de acolo pana la Timisoara fetita si mama au fost transportate cu o ambulanta a serviciului din Mures. Noi i-am oferit, asa…

- Mara Banica a anuntat ca Petronela, fetita bolnava de cancer, pe care parintii refuzau sa o trateze, va fi operata! Decizia a fost luata de un judecator, iar acum cea mica se afla in drum spre Targu-Mures, acolo unde va fi operata.

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…

- Pentru mii de parinți cu micuți bolnavi de cancer, leucemie sau nascuți prematuri, pentru care fiecare zi este o lupta pentru a trai, o casa realizata din donații in curtea Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara a devenit acasa. Matei are șapte ani. Este din Dorohoi, județul Botoșani, iar…

- In aceasta perioada, mulți parinți incearca sa pregateasca un Craciun perfect pentru copii. Doi britanici insa trec prin momente extrem de triste, dupa ce au aflat ca fetița lor in varsta de trei ani are o tumoare la creier. „Am auzit melodia ei preferata la radio și m-am gandit ca am putea sa o punem…

- Narcisa Ioana, sau Degetica, asa cum o alintau medicii si asistentele, s-a grabit sa vina pe lume cand mama ei avea doar 24 de saptamani de sarcina. La cele mai putin de 800 de grame pe care le avea la nastere, fetita nu a primit nicio sansa de supravietuire din partea medicilor. Parintii…

- Starea polițistului ranit marți în timpul unei misiuni în Radauți este în continuare critica, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iași,

- Directia pentru Protectia Copilului Iasi a dat in judecata o familie din localitatea Raducaneni, judetul Iasi, iar Judecatoria Raducaneni a emis o ordonanta presedintiala prin care obliga parintii sa continue tratamentul fetitei in varsta de zece ani. Purtatorul de cuvant al Directiei pentru…

- Parintii unei fetite de opt ani bolnave de cancer sunt obligati de judecatori, printr-o decizie emisa in situatii de urgenta, sa continue tratamentul copilei care trebuis sa fie supusa inca unei operatii pentru a supravietui.

- O ordonanta presedintiala obtinuta in cazul fetitei pe care parintii refuza sa o opereze, cu toate ca are metastaze pulmonare, nu a fost pusa in aplicare nici la 10 zile de la emitere.

- Starea de sanatate a politistului ranit in timpul perchezitiei de la Radauti este in continuare critica, dupa ce marți fost operat de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. El este intubat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Pronosticul ramane in continuare…

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de marți de la Radauți se afla in stare critica, iar prognosticul medical este rezervat, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Tudor Ciuhodaru....

- Parintii unui baietel in varsta de trei luni, decedat in weekend, la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, ii acuza pe medici ca i-au trimis cu micutul acasa, desi copilul era in stare grava.

- Parinții unui baiețel de trei luni, mort, sambata, la Spitalul De Pediatrie din Pitești, se pregatesc acum de inmormantare. Dincolo de durearea imensa, oamenii au și o alta apasare, aceea ca micuțul lor s-a stins cu zile. Mama ii acuza pe medici ca l-au lasat pe micuț sa moara. Roberto Cristian avea,…

- Vesti bune cu privire la starea de sanatate a lui Radu Vasilica. Deputatul PSD de Arges a iesit din coma de vineri. In continuare insa, starea sa de sanatate este grava. Acesta ramane internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Ultima actualizare: Duminica, 03 Decembrie…

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Anca Serea are o familie frumoasa si reuseste sa se imparta cu succes si intre familie si intre cariera, insa starea ei de sanatate este delicata. In urma cu putin timp, vedeta le-a dezvaluit prietenilor virtuali problemele de sanatate i-au dat batai de cap in ultima perioada, iar acum a primit verdictul…

- O fetita in varsta de opt ani este condamnata la moarte de proprii parinti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamani.

- Situație disperata intr-o comuna ieșeana! Parinții refuza sa-și duca fetița, bolnava de cancer, la spital. Motivul este cel puțin revoltator: tatal este convins ca medicii vor sa fure organele fiicei sale.

- Viata unei copile de 8 ani, diagnosticata cu cancer renal, depinde de decizia parintilor sai care nu sunt de acord cu indicatiile terapeutice ale medicilor. Desi fetita are metastaze pulmonare evidentiate in urma investigatiilor de specialitate, parintii sai refuza categoric sa o opereze. In timp…

- O fetita de 8 ani din România este condamnata la moarte de proprii parinți. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamâni, anunța REALITATEA TV.

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

- Ieri, o fetita de un an si sase luni a cazut in gol de la etajul patru al spitalului din Medgidia, fiind confirmat de medici decesul acesteia. Mama sa o asezase pe pervazul geamului, si, intr-o clipa de neatentie, fetita a cazut.

- Ieri va prezentam tragedia prin care trece o tanara mamica din Pitești, care sufera de cancer la 23 de ani. Starea acesteia s-a degradat de la o zi la alta și a trecut deja printr-o etapa de chimioterapie. Din pacate insa, tanara nu mai suporta și o a doua etapa, iar medicul de la Spitalul Sfanta Maria…