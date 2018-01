Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au anuntat, marti, ca fetita de noua ani din judetul Iasi, bolnava de cancer la rinichi si metastaze pulmonare, va participa la luarea deciziilor in ceea ce priveste tratamentul pe care il va face in continuare.…

- Vesti noi despre Petronela, fetita de 8 ani din Iasi, bolnava de cancer intr-un stadiu foarte grav. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au decis ca fata sa fie ascultata de acum inainte in toate deciziile care o privesc.

- Petronela, fetita ai carei parinti au fost obligati de instanta sa accepte tratamentul pentru cancer, va fi ascultata de acum incolo in toate deciziile care o privesc. Parintii ei, insa, nu vor fi acuzati de neglijenta minorului, a anuntat DGASPC Iasi.

- Fetița bolnava de cancer din Raducaneni, judetul Iasi, ai carei parinți au refuzat, in repetate randuri intervențiile chirurgicale va primi ingrijiri paliative la domiciliu, a hotarat Direcția pentru Protecția Copilului. Asistenții sociali spun ca ingrijirile la domiciliu și asistența psihologica sunt…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer careia parintii ii refuzau tratamentul ar trebui sa ajunga miercuri la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Medicii din Timisoara nu au putut sa o opereze asa ca fata va trebui sa faca tratament de chimioterapie. Fetita s-a intors sambata de la Timisoara, unde…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Petronelei, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, este in stare extrem de grava. Mama ei a solicitat transferul din Timisoara pentru inceperea chimioterapiei acasa, transplantul medular fiind exclus.

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Fetita de opt ani, bolnava de cancer, ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital nu mai poate fi supusa unui transplant medular, pentru ca boala este prea avansata, anunta Ziarul de Iasi.

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia. "Este o malignitate intr-o faza complet…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Fetita de 8 ani din judetul Iasi, bolnava de cancer, a ajuns la Timisoara, unde va fi evaluata si va primi tratament. Acest lucru a fost posibil abia dupa ce instanta i-a obligat pe parinti sa o duca la spital.

- Fetita de opt ani din judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a ajuns, marti dimineata, la Spitalul de Copii din Timisoara, dar nu poate beneficia de transplant de celule stem, deocamdata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fetita de 8 ani din Raducaneni, judetul Iasi, ai carei parinti au refuzat sa o trateze pentru cancer, a plecat, aseara, la Timisoara, cu o ambulanta, insotita de mama ei. Copila va ramane internata in spitalul de pediatrie pentru investigatii. Ea are cancer la rinichi si metastaze pulmonare si nu a…

- Fetita de 8 ani din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi, ai carei parinți au refuzat inițial tratamentul, a ajuns marți la Timișoara, dupa ce instanța a obligat familia sa accepte ca ea sa fie vazuta de medici. Micuța va fi investigata, pentru a se stabili tratamentul cel mai bun.

- Mara Banica a anuntat ca Petronela, fetita bolnava de cancer, pe care parintii refuzau sa o trateze, va fi operata! Decizia a fost luata de un judecator, iar acum cea mica se afla in drum spre Targu-Mures, acolo unde va fi operata.

- Fetița bolnava de cancer din Iași, transferata la Timișoara. Petronela, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a plecat, luni seara, cu o ambulanta, spre Spitalul de Copii din Timisoara. Un echipaj cu asistent…

- O fetita de 8 ani din judetul Iasi, ai carei parinti refuzau sa o trateze pentru cancer, a plecat, in cele din urma, spre spital.O ambulanta le a luat, aseara, pe copila si pe mama sa pentru a le va duce pana la Targu Mures, de vor fi preluate de o alta masina, care le va duce pana la Timisoara. Acolo…

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Petronela, fetita de 8 ani ai carei parinti se opuneau tratamentului pentru cancer, a ajuns la spital pentru a fi tratata, Mara Banica si-a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare.

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi, ai carei parinti se opuneau tratamentului pentru cancer, a fost dusa la spital. Instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer.

- O fetita de 8 ani din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi, va fi tratata la Timisoara. Este decizia instanței, dupa ce Protecția Copilului a cerut ca parinții micuței sa fie obligați sa accepte asistența medicala. Aceștia se opuneau oricarei intervenții, pe motiv ca fetiței ar fi urmat sa-i fie…

- O fetita de 8 ani, din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi va fi tratata la Timisoara, dupa ce instanta a decis, vineri, sa dea câstig de cauza reprezentantilor Protectiei Copilului, care au cerut, prin ordonanta presedintiala, obligarea parintilor sa

- Fetița nu va pleca din Iasi cel putin pana la inceputul saptamanii viitoare, in condițiile in care de cateva luni parintii ii refuza accesul la tratamentul vital, de teama ca fetei ii vor fi furate organele.

- Parintii unei fetite de opt ani bolnave de cancer sunt obligati de judecatori, printr-o decizie emisa in situatii de urgenta, sa continue tratamentul copilei care trebuis sa fie supusa inca unei operatii pentru a supravietui.

- O ordonanta presedintiala obtinuta in cazul fetitei pe care parintii refuza sa o opereze, cu toate ca are metastaze pulmonare, nu a fost pusa in aplicare nici la 10 zile de la emitere.

- Maria Nedelcu le-a precizat reprezentantilor Primariei Raducaneni ca este de acord sa mearga la Timisoara numai pentru consultatii si investigatii medicale. Femeia le-a spus reprezentantilor comunei ca nu este de acord cu nicio procedura medicala care sa implice vreo incizie. In caz contrar, Maria Nedelcu…

- O fetita in varsta de opt ani este condamnata la moarte de proprii parinti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamani.

- Situație disperata intr-o comuna ieșeana! Parinții refuza sa-și duca fetița, bolnava de cancer, la spital. Motivul este cel puțin revoltator: tatal este convins ca medicii vor sa fure organele fiicei sale.

- Deși o pot pierde in orice moment, doi parinți din Iași refuza sa-și opereze fetița bolnava de cancer in stadiu terminal. Medicii spun ca Bianca, o copila de doar opt ani, nu poate supraviețui fara operația urgenta, insa ambii parinți se opun categoric din motive uluitoare. Tatal e convins ca medicii…

- Viata unei copile de 8 ani, diagnosticata cu cancer renal, depinde de decizia parintilor sai care nu sunt de acord cu indicatiile terapeutice ale medicilor. Desi fetita are metastaze pulmonare evidentiate in urma investigatiilor de specialitate, parintii sai refuza categoric sa o opereze. In timp…

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

