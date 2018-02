Stiri pe aceeasi tema

- Povestea celor doi soți se pare ca este grava de mai mult timp, potrivit unui interviu oferit de catre verișoara ei pentru presa romana. Anastasia Cecati a fost batuta de mai multe ori de Alexei Mitachi. Acesta ar fi lovit-o cu o saptamana inainte sa se casatoreasca.

- Moartea Anastasiei Cecati a provocat siroaie de lacrimi, dupa ce s-a aflat ca a fost ucisa cu bestialitate de sotul acesteia, taindu-i gatul, apoi aruncandu-se si el de la etaj. Fetita Anastasiei, in varsta de trei saptamani, este internata in Spitalul Numarul 1 din Chisinau.

- Prietenii, dar si rudele tinerilor indragostiti inca nu isi pot reveni. Acestia nu pot intelege de ce Alexei i-a luat viata Anastasiei, modelului care avea o cariera de succes.Colegii lui Alexei il caracteriureaza fiind un om tare bun si deschis.

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Actrița a fost inmormantata miercuri, 21 februarie, in prezența rudelor și a prietenilor apropiați. Imaginile…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala despre crima comisa cu sange rece intr-un apartament din Chișinau. Actrița și modelul Anastasia Cecati, in varsta de 31 de ani, a fost ucisa de soțul sau, care, ulterior, s-a sinucis. Aceasta devenise mama cu doar trei saptamani inainte. Soțul Anastasiei Cecati,…

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- Cu cine va ramane fetița Anastasiei Cecati. Distrusa de durere, bunica micuței a facut primele declarații. Femeia iși dorește ca nepoata sa creasca alaturi de ea. Mama actriței care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile…

- Ies la iveala detalii halucinante din trecutul lui Alexei Mitachi, cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Barbatul de 34 de ani a mai fost casatorit cu Elena, cea cu care avea o fetita de patru ani.

- Inainte sa fie ucisa de sot, actrița Anastasia Cecati se afla in proces pentru cetațenie romana. Modelul și-a dorit sa faco o cariera in Romania, insa nu i s-a permis. Inainte ca Anastasia Cecati sa fie ucisa cu sange rece de Alexei Mitachi, aceasta a avut un proces cu statul roman pentru cetatenie,…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Anastasia Cecati si Alexei Mitachi au inceput o relatie in urma cu mai bine de doi ani. S-au casatorita, iar de curand au devenit parintii unei fetite. Totul s-a terminat brusc duminica, atunci cand el a ucis-o pe cunoscuta artista, apoi s-a sinucis.

- Apropiatii lui Alexei Mitachi fac dezvaluiri halucinante. Tanarul de 34 de ani era cunoscut ca fiind linistit, niciodata cu ganduri rele. Cel care a ucis-o pe Anastasia Cecati era un medic stomatolog cunoscut in Chisinau, iar oamenii sunt socati de ceea ce s-a intamplat.

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti“ de la Pro TV, a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce a devenit mamica, transmite Adevarul, potrivit click.ro. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau. Anastasia…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Noi dezvaluiri despre artista ucisa de propriul sot in fata bebelusului lor! Anastasia Cecati a fost injunghiata, iar sotul ucigas s-a aruncat apoi de pe bloc. Victima era una dintre cele mai frumoase femei din Republica Moldova, o tanara care reusise sa patrunda si in lumea showbizului romanesc. …

- Rudele Anastasiei Cecati și ale soțului ei sunt in stare de șoc. Dupa ore bune de la asasinarea tinerei actrițe, unul dintre membrii familiei a avut puterea sa povesteasca cum se comporta Alexei Mitachi cu Anastasia Cecati. El a facut dezvaluiri tulburatoare, iar lacrimile nu a putut sa și le stapaneasca.…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Toata lumea a fost socata sa afle ca Anastasia Cecati a fost ucisa de sotul ei care, ulterior, si-a pus capat zilelor. Potrivit informatiilor aparute in presa din Moldova, cel care a omorat-o pe frumoasa cantareata este un cunoscut medic stomatolog din Chisinau. Anastasia Cecati era casatorita cu acest…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Momente cumplite pentru Ramona Gabor, prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un…

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Tanara gasita moarta este actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti" de la Pro TV. Dansa a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Actrita si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti“, a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni, in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc.

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Dubla crima in Republica Moldova, inde o femeie a fost ucisa, iar un barbat și-a gasit sfarșitul aruncandu-se de la etajul al șaptelea. Anchetatorii au descoperit ca este vorba de o crima urmata de o sinucidere, in familie. Iar femeia era actrița, cooptata in serialul Las Fierbinți. Totul s-a intamplat…

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Înotatorul moldovean în ape deschise, Ion Lazarenco, rescrie istoria. Sâmbata trecuta, pe 27 ianuarie, el a devenit al optulea om de pe glob, care a înotat cele șapte strâmtori ale caror ape sunt deschise pentru înot, dar este primul care a reușit aceasta performanța…

- Marius Șumudica il cearta pe Nicolae Dica pentru faptul ca a luat meci amical in ultima zi de cantonament a celor de la FCSB in Antalya. Roș-albaștrii au pierdut cu Olimpik Donețk, scor 1-2, iar pe finalul meciului Alibec și-a ieșit din minți și a sarit la bataie, fiind eliminat. In plus, Dica l-a pierdut…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca nu are acces la dosarul Tel Drum si ca a primit doar ordonanta prin care a fost stabilit suspect in acest dosar. "Eu am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. Din pacate la dosar nu am acces. Eu nu pot sa imi vad dosarul. Uite…

- Matei Baron este un moldovean, nascut la Chișinau, care a ajuns departe in lumea financiara din New York, fiind recent numit partener al unei firmei de proprietate imobiliara, care gestioneaza peste 1,5 miliarde de dolari in active. Curios este faptul ca Matei Baron, in varsta de 38 de ani, a ajutat…