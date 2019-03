Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni au fost sesizati de o femeie din municipiul Galati cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 11 ani, ar fi fost victima unei infractiuni de talharie. “Din verificari a reiesit ca o persoana necunoscuta ar fi amenintat victima cu un cutit, in timp ce aceasta se afla in scara…

- O fetița in varsta de 11 ani din Galați a fost amenințata cu un cuțit in scara blocului in care aceasta locuiește, de catre un tanar in varsta de 18 ani, care a vurt sa ii ia banii copilei.

- Copila a murit pe loc, in timp ce mama ei a fost impușcata in braț. In acest caz, un barbat, in varsta de 20 de ani a fost arestat de autoritați, scrie b1.ro. Acesta a recunoscut ca a luat parte la atac. Citeste si Fata de 12 ani, impuscata mortal in SUA dupa ce tatal ei a amenintat cu arma…

- Larisa Mihaela, fetita ranita alaturi de mama ei pe o trecere de pietoni din Suceava, are leziuni cerebrale extrem de grave. Micuta de aproape doi ani este intr-o stare de simicoma. Respira singura si deschide ochii, dar nu da semne ca intelege ce se petrece in jurul ei. Familia are nevoie acum de sprijin…