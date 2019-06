Fetiță adoptată. Bolcaș: Trebuie extirpată. Danileț susține procuroarea ”Este vorba despre o mentalitate. O mentalitate ce a fost implantata in primul rand de doamna Laura Codruța Kovesi și care și-a gasit mulți susținatori in cei care prin pretextul apararii legii impun propriile norme și propria voința. De la doamna judecator Girbovan am aflat ca unii dintre susținatorii acestei procuroare este domnul Danileț, altul dintre protestatarii legilor justiției pe care trebuia sa le aplice. Este o trista confirmare a ceea ce am spus de mult. Nu oamenii trebuie sa fie excluși in primul rand. Aceasta mentalitate trebuie extirparta din randul procurorilor. Ceea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Caz șocant în România: o fetița de opt ani a fost luata cu forța pentru a fi data parinților adoptivi. Procurorul care a ridicat-o pe copila susține ca femeia a refuzat de doua ori adopția.

- ”Au venit la prima ora, la opt, opt și jumatate. Nici nu ne trezisem. Fetele dormeau. Au intrat peste noi in casa, cu mascați cu tot. Erau sa rupa poarta. Doamna procuror a luat fata taraș și a dat cu ea cu capul. I-au zdronganit capul. Nu se poate face așa ceva cu un copil. Trebuia sa apeleze la…

- Cazul fetiței de opt ani care a fost luata cu forța de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți a scandalizat o țara intreaga, intrucat se pare ca fetița ar fi fost adoptata de o familie din SUA, insa fara știrea celei care o creștea de la varsta de noua luni.

