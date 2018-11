Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio instiintare. In spatiul public au aparut informatii ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft. Presedintele…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ca solicitarea ministrului justitiei de avizare a revocarii lui Augustin Lazar din functia de procuror general sa fie analizata in sedinta din data de 13 noiembrie. Mai mult decat atat, avizul motivat va fi inaintat…

- Ministrul pentru Mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, a avut, miercuri o intrevedere, la Dubai, cu reprezentanții companiilor romanești care participa la GITEX 2018, cea mai importanta manifestare expoziționala din Orientul Mijlociu in domeniul ICT. In cadrul discuțiilor,…

- Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole de top, intalnirea cu cartea de teatru, un text pus in valoare de vocea unei importante actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. Gardenia, in regia lui Zoltan Balazs, este un spectacol despre destin și…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti decretele de revocare din functia de ministru al educatiei nationale a lui Valentin Popa si de desemnare a Rovanei Plumb ca ministru interimar al educatiei nationale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 2 octombrie a.c., urmatoarele…

- Apar primele decizii ale organizațiilor județene ale PSD dupa scandalul provocat de publicarea in presa a scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD și de la șefia Camerei Deputaților. Prima astfel de rezoluție a fost anunțata de PSD Hunedoara. “Marea majoritate a celor…

- In urma dezvaluirilor Sursa Zilei despre deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel cercetat in dosarul de spalare de bani al brokerului Cristian Sima, USR a trimis un drept la replica in care demonstreaza fie ca nu ințeleg ce scrie negru pe alb, fie nu vor sa ințeleaga. Alexandra Jeleș, de la departamentul…

- O știre „fake news” de ultima ora propagata pe rețelele de socializare și in mass-media se inscrie in lungul șir al informațiilor prin care se incearca manipularea și intoxicarea opiniei publice cu privire la intervenția jandarmilor in 10 august, in Piața Victoriei. Știrea de tip fake news, lansata…