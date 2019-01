Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol De trei ori prezent pe podium in cadrul Cupei Europei la Bob, in acest sezon, avand inclusiv o victorie in palmares, echipajul Romaniei, format din sportiva de la CSO Sinaia, Teodora Vlad, și pilotat de Andreea Grecu, fosta componenta a clubului prahovean, a luat parte, sambata, la Campionatele…

- Performanta excelenta obtinuta de componentele lotului national feminin de bob al Romaniei, sportivele antrenate de profesorul Paul Neagu trecandu-si in palmares aurul si argintul la Cupa Europei de la Winterberg. Echipajul Andreea Grecu (pilot) / Teodora Andreea Vlad (impingator; Romania) a cucerit…

- Petre Apostol Sambata și duminica, pe partia de la Winterberg, din Germania, au avut loc doua etape din cadrul Cupei Europei la Bob. In concursul de bob feminin, pentru Romania au participat Andreea Grecu și Teodora Vlad, cea din urma fiind componenta a Clubului Sportiv Orașenesc Sinaia, fiind descoperita…

- Este luna decembrie, asa ca in luminile rampei ies practicantii sporturilor albe. In Europa, dar si peste Atlantic, sunt organizate puternice competitii de bob, sanie sau skeleton, iar Constanta este bine reprezentata, fetele profesorului Paul Neagu trecandu-si deja in palmares prima medalie a stagiunii.…

- © FOTO: Sorin Pana / Sport Pictures Echipa Romaniei intalnește, pentru a doua oara in competiție, naționala Olandei. Primul meci nu reprezinta o amintire placuta (24-29, in grupele principale), al doilea poate fi revanșa unei echipe care parea, in faza grupei D, sa atinga „Everestul”, apoi s-a trezit…

- Echipajul format din Tudor-Stefan Handaric si Alexandru Ailenei s-a clasat pe locul al treilea, miercuri, la Cupa Mondiala de sanie pentru tineret A de la Park City (Utah/SUA). Cei doi romani au fost inregistrati cu timpul de 1 min 24 sec 400/1000, fiind devansati de rusii Mihai Karnauhov…

- Dupa o pregatire temeinica de vara, dupa ce si toamna se pregateste cu pasi repezi de final, iar sezonul competitional de iarna bate la usa, campioanele de la bob fac ultimele repetitii inaintea primului concurs oficial. S-au fortificat in sala Centrului Sport Forum de la Constanta, apoi au urcat in…

- Sportivii romani Ciprian Tudosa si Marius-Vasile Cozmiuc, la dublu rame, au produs cea mai mare surpriza din canotajul masculin in 2018, potrivit superlativelor anuntate de forul mondial de profil, World Rowing. Cei doi au inceput anul cu o clasare pe locul patru la prima Cupa Mondiala, au obtinut bronzul…