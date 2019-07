Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații in cazul fetelor disparute din Caracal. Vineri dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat de 65 de ani, mecanic auto, care a fost identificat dupa ce s-au gasit inregistrari video ale camerelor de supraveghere din zona. Polițiștii au mers pe fir dupa…

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…

- Ipoteza șocanta in cazul unor adolescente disparute in județul Olt. Surse judiciare citate de Antena 3 susțin ca polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Nu se știe deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu…

- Alexandra Macesanu, o adolescenta in varsta de 15 ani, este disparuta de aproximativ 48 de ore, si nimeni nu stie unde se afla. Fata locuieste in comuna Dobrosloveni din judetul Olt, iar ieri dimineata s-a urcat intr-o masina la ocazie, in Caracal, pentru a ajunge acasa. Acesta este al doilea caz de…

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu au fost vazute ultima data in timp ce erau luate la ocazie. Ambele fete, de varste apropiate, se intorceau…

- Alexandra Macesanu are 15 ani și este disparuta de aproximativ 24 de ore. Eleva liceului din Caracal a fost vazuta ieri dimineața, dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie. Familia este disperata și au dat alert ape conturile de socializare, mesajul fiind distribuit de foarte mulți oameni. „Maceșanu…