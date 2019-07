Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire tulburatoare in cazul fetelor disparute in județul Olt. Potrivit unor surse, anchetatorii au gasit, intr-un incinerator artizanal, oase calcinate, care se presupun ca ar aparține celor doua fete.

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Potrivit unor surse citate de Romania TV, politistii au descins vineri dimineata la o adresa din Caracal, la locuinta unui barbat a carui masina a fost…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…

