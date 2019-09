Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pintilii (34 de ani), cel mai experimentat jucator al celor de la FCSB, a amenințat ca se retrage la finalul partidei cu Guimaraes, scor 0-1, dar colegii se roaga acum de el sa-și continue aventura la echipa lui Becali. FCSB - Viitorul e duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Astazi, in jurul orei 15:15, o femeie de 34 de ani a sesizat, prin apelul unic de urgența 112, faptul ca pe o strada din municipiul Constanța se afla doua minore care reclama ca ar fi fost violate și rapite. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde minorele au povestit cum in aceasta…

- Bogdan Argeș Vintila a avut parte de un debut horror pe banca FCSB-ului, care a fost surclasata duminica seara pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș, scor 0-4. Adus de Becali tocmai pentru ca și-a trecut la un moment dat Viitorul in CV, Vintila a suferit o infrangere identica pe 9 martie 2014, cand…

- FOTBAL CLUB VIITORUL CONSTANTA SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul "CENTRAL" din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a hotarat, miercuri, amendarea și suspendarea pentru doua jocuri a antrenorului Csaba Laszlo, de la Sepsi Sfantu Gheorghe, in urma incidentelor de la meciul cu FC Viitorul, disputat luni, scor 2-2.Spre finalul jocului de la Sfantu Gheorghe, antrenorul Csaba…

- Viitorul și Gent disputa joi manșa decisiva pentru calificarea in turul III preliminar al Europa League. Belgienii vor ajunge cu cinci ore mai tarziu decat programasera. Viitorul - Gent e joi, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Belgienii s-au impus in tur cu 6-3. Delegația belgiana…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

