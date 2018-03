Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei centralizari realizate la nivel national, au fost afectate judetele Brasov, Bacau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Mures, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vaslui si Vrancea.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu ocazia…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de inundații. Vizate sunt bazinle hidrografice ale raurilor Mureș, Tarnave, Olt, Calmațui, Teleorman, Sabar, Neajlov și Prut. Hidorologii au emis noi avertizari de inundații care vor expira pe parcursul zilei de vineri. Vizate sunt bazinele hidrografice ale raurilor:…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, inaintea sedintei de Guvern, ca autoritatile sunt pregatite pentru o eventuala evacuare fortata a localnicilor in cazul in care digul din localitatea Capeni nu va mai rezista presiunii apei. Ea a facut apel la oameni sa inteleaga pericolul in care se afla si sa…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Cererile de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile dedicate dezvoltarii microintreprinderilor si IMM-urilor se afla intr-un proces accelerat de contractare la nivelul Regiunii Centru. Prin programul REGIO 2014-2020, sunt alocate resurse financiare nerambursabile pentru sprijinirea antreprenoriatului,…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Deschidere și dialog: consultare publica privind zonele de achiziție a masei lemnoase și sistemul propriu Due Dilligence Dezbaterile cu factorii interesați pe tema zonelor de achiziție a masei lemnoase și sistemul propriu Due Dilligence și a sistemelor de verificare a lanțului de aprovizionare sunt…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.373 locuri de munca, in data de 27 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti -…

- Garda Forestiera Brașov exercita in domeniul silviculturii și in domeniul cinegetic, pe raza teritoriala a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzatoare celor atribuite autoritații publice centrale care raspunde de silvicultura, in prezent Ministerul Apelor și Padurilor.…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- In contextul in care parlamentarii maghiari au votat, in ultimul an, in momente cheie, alaturi de coaliția PSD-ALDE, ramane de vazut cum se vor poziționa formațiunile aflate la putere fața de cererea UDMR. "Și ungurii baga bațul prin gard in anul Centenarului Unirii. Au o inițiativa…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Proiectul autonomiei Ținutului Secuiesc, depus in Parlament: Va avea președinte, ales pe 4 ani, de locuitorii zonei și propriul buget. In Ținutul Secuiesc va exista și Executiv, numit Comisia de Autoadministrare. Proiectul, depus la Camera Deputaților, iși propune ca Ținutul Secuiesc sa devina regiune…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie.Citeste si: Gafa…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita Președinției, Guvernului și Parlamentului acordarea de facilitați și susținerea investițiilor cu capital romanesc din zonele Harghita, Covasna și Mureș, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Traian Basescu, atac…

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- Cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Valoarea termica cea mai ridicata a fost de -1 grad, inregistrata in sudul si sud-vestul tarii, in judetele Timis, Mehedinti…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Comunicat de presa 17 ianuarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul…

- Meteorologii spun ca in acest an vom avea parte de o iarna blanda, cu temperaturi peste normal, cu precipitatii putine. In ianuarie, cel mai cald va fi in judetele din sud-estul, sudul si vestul tarii. In februarie se mai raceste, iar in martie vom avea temperaturi oscilante.

- Pozitie comuna fata de autonomie, semnata la Cluj de partidele maghiare. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, potrivit ziuadecluj.ro , ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune privind autonomia. UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un parteneriat strategic care…

- Județele din Romania cu cele mai mari salarii. In ceea ce privește salariile romanilor, pe județe, evident lefurile mai mari se concentreaza in jurul oraselor mari, acolo unde cei mai multi salariati lucreaza in mediul privat si castiga mai bine, iar zonele cu venituri mici sunt cele cu bugetari, unde…

- Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor, director…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Iarna revine cu forțe noi, astfel incat in Harghita s-au inregitrat temperaturi de -13 grade Celsius. De asemenea, la Miercurea Ciuc, termometrele au indicat minus 10 grade toata noaptea, iar dimineața , dupa rasaritul soarelui, a fost și mai frig, potrivit stiri.tv.ro. In schimb, in piața…